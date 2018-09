Übernahme von Time Magazine: Salesforce-CEO Marc Benioff und seine Frau kaufen US-Traditionsmagazin für 190 Millionen Dollar

Von

Es ist der Jeff-Bezos-Moment für das Time Magazine: Nicht ein Renommeeverlag sichert sich das 95 Jahre alte traditionsreiche Time Magazin, sondern ein Internet-Unternehmer als Privatperson. Wie Amazon-CEO Jeff Bezos, der 2013 die Washington als Privatmann erworben hatte, übernimmt nun Salesforce-CEO Marc Benioff zusammen mit seiner Frau Lynne ein Filetstück des US-Journalismus für 190 Millionen Dollar in bar.

Gegenüber dem Wall Street Journal, das die Übernahme in der Nacht zum Montag exklusiv vermeldete, erklärte der 7-fache Milliardär: “Wir investieren in ein Unternehmen, das einen außerordentlichen Einfluss auf die Welt und das ein sehr starkes Geschäftsmodell besitzt.” In einem Tweet, den Benioff wenig später absetzte, nannte der 53-Jährige Time “einen Schatz unserer Geschichte und Kultur”.

The power of Time has always been in its unique storytelling of the people & issues that affect us all & connect us all. A treasure trove of our history & culture. We have deep respect for their organization & honored to be stewards of this iconic brand. https://t.co/TsbcXhO1OU

— Marc Benioff (@Benioff) September 16, 2018