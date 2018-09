#trending // Worldwide Erneut sorgt ein Cover des US-Magazins Time für großes Aufsehen in den sozialen Netzwerken. War es vor wenigen Wochen Donald Trump, der Time große Aufmerksamkeit bescherte (siehe #trending vom 24. August), sind es diesmal Lehrerinnen. Drei sehr eindrucksvolle Titeltexte prangen auf drei unterschiedlichen Covern. Beispiel: “I have 20 years of experience, but I can’t afford to fix my car, see a doctor for headaches or save for my child’s future. I’m a teacher in America”. Auf Twitter erhielten die drei Titel im Time-Account 15.000 Likes und Retweets, auf Facebook gab es für eins der drei Cover auf der Time-Seite sagenhafte 260.000 Interaktionen. TIME’s new cover: ‘I work 3 jobs and donate blood plasma to pay the bills.’ This is what it’s like to be a teacher in America https://ti.me/2OhPMJr Gepostet von TIME am Donnerstag, 13. September 2018