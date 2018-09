“Welcome to the PC World”: Die Herald Sun verteidigt als rassistisch kritisierte Karikatur zu Serena Williams

Von

Hintergrund war Williams’ Wutausbruch im Finale der US Open. Im Endspiel gegen die Japanerin Naomi Osaka hatte sich die Tennisspielerin über die Entscheidung des Schiedsrichters aufgeregt, sie wegen Coachings zu verwarnen. Dafür musste sie eine Geldbuße in Höhe von 17.000 Dollar zahlen. Die Herald Sun, die größte Zeitung Australiens, druckte am Montag die Karikatur des Zeichners Mark Knight, was ihr viel Kritik einbrachte.

“It had nothing to do with gender or race.” Herald Sun backs Mark Knight’s cartoon on Serena Williams: https://t.co/i1NBGO8xJw pic.twitter.com/BTFONVWHh8 — Herald Sun (@theheraldsun) September 10, 2018

Nutzer in den Sozialen Netzwerken warfen dem Zeichner unter anderem Rassismus vor. Die Karikatur, in der Williams als wutschnaubende Schwarze mit großem Hinterteil dargestellt wird, bediene jegliche Klischees. Unter anderem meldete sich die Bestseller-Autorin J.K. Rowling zu Wort. Auf Twitter kritisiert sie, dass es die Karikatur geschafft hätte, eine der größten Sportsfrauen unserer Zeit auf sexistische und rassistische Weise zu diffamieren.

Well done on reducing one of the greatest sportswomen alive to racist and sexist tropes and turning a second great sportswoman into a faceless prop. https://t.co/YOxVMuTXEC — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 10, 2018

Auch der US-amerikanische Bürgerrechtler Jesse Jackson und Bernice King, die Tochter von Martin Luther King, kritisierten die Darstellung scharf:

So unfortunate that this is your response; and without consideration for the painful historical context of such imagery and how it can support biases and racism today. Why wouldn’t a human being care about that? — Be A King (@BerniceKing) September 11, 2018

Der Zeichner der Karikatur verteidigte seine Zeichnung in einem Video. Es gehe ihm nur darum, den Wutausbruch Williams darzustellen. Dahinter würden keinerlei rassistische Motive liegen. “Ich habe sie so gezeichnet, wie sie ist: als afroamerikanische Frau”, sagt Knight. Inzwischen hat er sein Twitter-Konto gelöscht, um seine Familie zu schützen.

Auch die Herald Sun, die im Besitz von Rupert Murdoch ist, nimmt den Zeichner in Schutz. Auf Twitter schreibt die Zeitung: “Es hat nichts mit Geschlecht oder Rasse zu tun”.

Am Mittwoch druckte das Blatt die Karikatur erneut – diesmal auf der Titelseite und zusammen mit Karikaturen bekannter Persönlichkeiten wie Donald Trump oder Kim-Jong Un. Auf dem Titel steht: “Welcome to PC World”, Willkommen in einer Welt, in der alles politisch korrekt verläuft. Ginge es nach den Zensoren, die die Zeichnung kritisierten, würde alle diese Karikaturen fehlen. “Das politisch korrekte Leben ist tatsächlich sehr langweilig”, heißt es im Begleittext.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.