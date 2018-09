Vom iPhone XS Max bis zur Apple Watch Series 4: So reagiert die Social Media- und Tech-Welt auf die neuen Apple-Produkte

Von

Apples Smartphones waren immer teurer als die der Konkurrenz. Dass der Techriese gegenüber dem vergangenen Jahr aber nochmals an der Preisschraube drehen würde – und zwar nach oben –, stieß vielen Nutzern in den sozialen Medien auf. Das 512 GB große iPhone XS Max kostet tatsächlich bemerkenswerte 1649 Euro.

Spätestens Weihnachten bei Apple: iPhone XMas X#AppleEvent — Rob Vegas (@robvegas) September 12, 2018

Zahlst 1649€ für dein neues iPhone.

Bekommst nicht mal ein Schnellladegerät. #AppleEvent pic.twitter.com/rfZ2MOI0kh — Daniil Matzkuhn (@danilkazzz) September 12, 2018

We have entered the era of the $1100 smartphone, for the love of god — Lauren Goode (@LaurenGoode) September 12, 2018

me @ my iPhone 📱 after seeing the new prices #AppleEvent pic.twitter.com/xPJW1iB4vV — Khattak (@Nayapakistan_55) September 12, 2018

Alle Jahre wieder präsentiert der Kultkonzern aus Cupertino mit viel Brimborium seine neuen Upgrades, die die bis gestern noch aktuellen Modelle schlagartig alt aussehen lassen, wie bei Twitter zahlreich diskutiert wurde.

Aha. Das neue iPhone heißt also Tennis.

Also Ten S

Großes Tennis. #AppleEvent — Vanny_Bunny™ (@LittleHorney) September 12, 2018

Tweeted August 31st https://t.co/eHRnYCj1ZJ — Mark Gurman (@markgurman) September 12, 2018

Me looking at my phone after seeing the #AppleEvent pic.twitter.com/qHXh6Eqmsh — T (@sheistaitum) September 12, 2018

Don’t buy the new iPhone. Impress your friends and save money by simply writing “Sent from my iPhone XS Max” at the end of each email. #AppleEvent — David Schneider (@davidschneider) September 12, 2018

My battery as soon as the IPhone XS was announced. 😩 pic.twitter.com/CDGdQJRd7F — Plaine Blaine (@PlaineBlaine) September 12, 2018

Zum Überraschungserfolg der Keynote avancierte die zunächst verschmähte Apple Watch. Vier Jahre nach dem Debüt scheint die Apple-Smartwatch nun ihren eigentlichen Durchbruch zu erleben – dank der neuen EKG-Funktion.

It’s absolutely amazing to think about how far this tech has come in a relatively short time. #AppleEvent https://t.co/W9NShoQVox — Katie Boehret (@KatieBoehret) September 12, 2018

This is the iPhone 4 of watches. Tipping point. — Gustavo Fontana (@gustojunk) September 12, 2018 Anzeige

How many lives will be saved by the Apple Watch in the next 10 years? — Eric Jackson (@ericjackson) September 12, 2018

Apple shares down only 65 cents on life-saving Watch introduction. — Horace Dediu (@asymco) September 12, 2018

Apple is rethinking health. — Neil Cybart (@neilcybart) September 12, 2018

Was fehlte: Auf dieser Keynote neue iPads und MacBooks (werden im Oktober erwartet), immer noch die Ladematte AirPower, künftig das iPhone 6, 6s und iPhone SE und damit Klinkenstecker an iPhones (denn die Modelle verkauft Apple nicht mehr).

In retrospect I’m not shocked Apple didn’t mention iPad or Mac today — suspect that’s an event later this fall. But AirPower? AirPods? Beats? Apple Music? iCloud? A lot of things that would have made perfect sense alongside iPhone and Watch, not a word — David Pierce (@pierce) September 12, 2018

The iPhone Xs Max will also come in a smaller model, known as an iPad mini — Ina Fried (@inafried) September 12, 2018

Me, with my IPhone 6 watching the #AppleEvent pic.twitter.com/UXmJ86T2IL — Dr Kwabe (@munyale) September 12, 2018

Apple is no longer selling any phones with 3.5mm headphone jacks. It still sells phones with home buttons, though not for long. — Horace Dediu (@asymco) September 12, 2018

Wow. People *really* don’t want to talk about AirPower — John Paczkowski (@JohnPaczkowski) September 12, 2018

Bonus: Tim Cook leistete sich kurz vor der Keynote einen Tweet, den es wohl nicht geben sollte. Der Apple-Chef Twitterte eine Direktnachricht – oder was es ein cooler PR-Stunt. Möglicherweise wird man es nie erfahren…

Who was he DMing is the new “who wrote it?” pic.twitter.com/IjvDm20l8S — Mark Gurman (@markgurman) September 12, 2018

Brilliant Tim Cook marketing move. — Neil Cybart (@neilcybart) September 12, 2018

Nach der Keynote zeigte sich der Apple-CEO auf dem Kurznachrichtendienst wieder standesgemäß: Mit Designchef Jony Ive im Showroom.

This is what inspires us — after so much hard work by so many, getting to share Apple’s latest innovations with you. Hope you love them as much as we do! pic.twitter.com/PLgg0pfmb9 — Tim Cook (@tim_cook) 12. September 2018

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.