trending: Martin Schulz vs. AfD, die neuen iPhones, Henry Cavill, Superman, Florence und Manghkut

#trending // Worldwide Zwei große Wirbelstürme halten große Teile der USA und der Philippinen in Atem: Florence und Manghkut könnten große Schäden anrichten, sobald sie auf die Länder treffen. In den sozialen Netzwerken sind die Stürme ebenfalls ein großes Thema. Der deutsche Astronaut Alexander Gerst sammelte mit einem von der ISS geschossenen Foto von Florence 85.000 Interaktionen auf Facebook ein, schrieb dazu: “Get prepared on the East Coast, this is a no-kidding nightmare coming for you.” Ausgerechnet zum Start der Hurricane-Saison wurde zudem bekannt, dass die Mittel der Federal Emergency Management Agency der USA um 10 Millionen US-Dollar gekürzt wurden. Eine Nachricht, die USA Today 115.000 Interaktionen bescherte. Watch out, America! Ever stared down the gaping eye of a category 4 hurricane? It's chilling, even from space…. Gepostet von Alexander Gerst am Mittwoch, 12. September 2018