“Wenn der nun auch noch regieren würde, wäre das megageil!”: Spott im Social Web für Twitter-Neuling Seehofer

In einem Video hat Seehofer sein Twitter-Debüt bekanntgegeben. “Ich habe angekündigt, dass ich nach der parlamentarischen Sommerpause mit dem Twittern beginnen werde. Und das findet jetzt statt”, sagt Seehofer in dem Clip. Er würde sich damit “der ganz modernen Methoden bedienen” und hoffe zudem, dass seine Tweets “auf eine starke Resonanz stoßen”. Seinen ersten Tweet widmete der Minister dem Gedenken an 9/11 vor 17 Jahren.

“Politik ist heute eine Dienstleistung für die Bürger.” Persönliche Tweets des Bundesministers des Innern, für Bau und Heimat finden Sie künftig hier unter dem Namenskürzel (HS). pic.twitter.com/GbwA2N3bqc — Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (@BMI_Bund) September 11, 2018

Die Resonanz der Twitterer auf die neuerliche Social-Media-Aktivität Seehofers folgte prompt. Schon nach wenigen Stunden hat die Videobotschaft mehr als 1200 Antworten und 300 Retweets gesammelt.

Der Kolumnist und Autor Alf Frommer findet: “Horst Seehofer twittert jetzt. Wenn der nun auch noch regieren würde, wäre das megageil!”

Horst Seehofer twittert jetzt. Wenn der nun auch noch regieren würde, wäre das megageil! — alf frommer (@siegstyle) September 12, 2018

In einem anderen Tweet macht er sich aus dem Namenskürzel “HS” einen Spaß:

Ich empfinde für dich keine Liebe mehr, sondern nur noch (HS). — alf frommer (@siegstyle) September 12, 2018

Auch die Schauspielerin und ehemalige Spitzenkandidatin der “Partei” Samira El Ouassil nimmt das Kürzel Seehofers auf und schreibt in Anspielung auf das “Hetzjagd”-Video aus Chemnitz:

(HS) du bleibst hier! — Samira El Ouassil (@samelou) September 11, 2018

Der Journalist und Blendle-Kurator Tibor Martini setzt das Kürzel derweil satirisch mit Codes aus der Nazi-Vergangenheit gleich:

Eine aktuelle Auflistung geheimer Nazi-Codes: 18, 88, AH, HH, HS. — Tibor Martini (@tibor) September 11, 2018

Aber auch politische Kollegen reagieren auf den Twitter-Neuling Seehofer. Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert schreibt:

Ob der Innenminister ab Ende Oktober mit dem Kürzel AD, AS oder JH twittert, das entscheiden Alex, Andy, Joachim und der restliche @CSU-Vorstand zeitnah. In der Zwischenzeit wird das Ministerium mit dem Kürzel N.N. twittern. https://t.co/52ZNYIEzDP — Kevin Kühnert (@KuehniKev) September 11, 2018

Und die Grünen setzen Seehofer das Toupet von US-Präsident und eifrigen Twitter-Nutzer Trump auf:

Übermedien-Gründer Boris Rosenkranz schreibt in einem Tweet: “Wieder ein 11. September, an den man sich noch lange erinnern wird.”

Wieder ein 11. September, an den man sich noch lange erinnern wird. pic.twitter.com/QASVcyaiIR — Boris Rosenkranz (@der_rosenkranz) September 11, 2018

Die Antwort mit der größten Resonanz kam jedoch von Claus-Peter Reisch, Kapitän des Schiffs Lifeline für Seenotrettung. Reisch twitterte an Seehofer, der seine Twitter-Präsenz als Dialogangebot sieht: “Hallo Herr Seehofer (HS @BMI_Bund), dies ist eine Dienstleistungsanfrage des Bürgers @ClausReisch. Ich nehme Ihr Dialogangebot an. Wann haben Sie Zeit, zu einem konstruktiven Gespräch bei einem Weißwurstfrühstück im Hofbräuhaus zum Thema Seenotrettung?”

Hallo Herr Seehofer (HS @BMI_Bund), dies ist eine Dienstleistungsanfrage des Bürgers @ClausReisch. Ich nehme Ihr Dialogangebot an. Wann haben Sie Zeit, zu einem konstruktiven Gespräch bei einem Weißwurstfrühstück im Hofbräuhaus zum Thema Seenotrettung? pic.twitter.com/7UR7tCN9Fy — Claus-Peter Reisch 🙏🏼😎🌊⚓🍀 (@ClausReisch) September 11, 2018

Doch nicht bei jedem Twitter-Nutzer kam das Angebot aber so gut an, wie auch der Paid-Content-Verantwortliche bei der Bild, Timo Lokoschat, feststellte:

Kleiner Vorgeschmack auf den “Dialog mit den Bürgern”, den sich #HorstSeehofer auf Twitter erhofft. pic.twitter.com/9wSELKrAnV — Timo Lokoschat (@Lokoschat) September 11, 2018

Das Ministerium sieht sich aufgrund der großen Resonanz jedenfalls schon einen Tag nach Seehofers Eintritt überfordert:

Wir erhalten derzeit eine große Resonanz auf den ersten Tweet von Bundesinnenminister #Seehofer. Uns erreichen viele Fragen und Anmerkungen, daher bitten wir um etwas Geduld und Ihr Verständnis, sollten Sie auf eine Antwort warten. Grüße aus der Redaktion. — Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (@BMI_Bund) September 12, 2018

