trending: Facebooks Kampf gegen Lügen, der twitternde Seehofer, “Die Höhle der Löwen” und das neueste Trump-Mem

Facebook versucht mit einem weiteren Ansatz, der Lügen und “Fake News” in dem sozialen Netzwerk Herr zu werden. Ab sofort spielt auch Facebooks Analyse-Tool Crowdtangle eine Rolle, das vornehmlich von Redaktionen genutzt wird – und auch bei den #trending-Recherchen immer wieder von mir genutzt wird. Crowdtangle-Nutzer können ab sofort Facebook-Posts mit einem Link, die sie innerhalb des Tools sehen, als “False News” markieren. Wird das getan, wird Facebooks “misinformation team” benachrichtigt und kann sich dem Post widmen und gegebenenfalls Konsequenzen ziehen. Die Idee dahinter beschreibt Crowdtangle in seinem Blog-Post zum Thema so: “We know media professionals who use CrowdTangle have a sense of the type of content being circulated that is false or misleading, especially outside the United States.”