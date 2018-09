“Willkommene Abwechslungen unseres monotonen Alltags!” Der Postillon kämpft mit Online-Petition für Erhalt der Zeitumstellung

Nachdem sich bei einer Umfrage eine große Mehrheit für ein Ende der Zeitumstellung zwischen Sommer- und Winterzeit ausgesprochen hat, will die Europäische Kommission dies in die Tat umsetzen. Dagegen wehrt sich nun die Satire-Seite Der Postillon mit einer Online-Petition. "Europäer brauchen Traditionen und Rituale", heißt es im Petitions-Text. Außerdem komme die Mehrzahl der Umfrageteilnehmer "aus einem chronisch miesgelaunten, besserwisserischen Land".

Tatsächlich stammen von rund vier Millionen Umfrageteilnehmern rund drei Millionen aus Deutschland. “Die offiziell unzufriedenste Nation der Welt und aller Zeiten”, wie der Postillon schreibt: “Sollte die Europäische Kommission nun tatsächlich die Abschaffung der Zeitumstellung beschließen, würden es wieder einmal die Deutschen sein, die den Europäern ihren Willen aufdrücken. Das ging in der Geschichte Europas schon mehrmals gründlich daneben.”

Außerdem raube die EU mit einer Abschaffung der Zeitumstellung der Bevölkerung ein beliebtes Gesprächsthema: “Ob an Stammtischen, in Internetforen oder im Plausch mit dem Nachbarn – wir Europäer brauchen Themen, über die wir uns genüsslich aufregen können. Fällt die Zeitumstellung weg, gibt es nicht mehr viel, das regelmäßig seit so vielen Jahren Menschen jeglichen Alters, Geschlechts, Hautfarbe, Religion und sexueller Ausrichtung im Gespräch vereint. Es bliebe nur noch das Wetter.”

Ein wenig Eigennutz ist bei den Satirikern dann aber auch dabei: “Für die europäische Humor- und Satireindustrie (die immerhin 0,00027 Prozent des Europäischen BIP ausmacht) fiele mit der Abschaffung der Zeitumstellung zweimal im Jahr ein wichtiges Themengebiet weg. Zahlreiche Witze können künftig nicht mehr gebracht werden oder verstauben auf ewig im Archiv.”

Die Petition wurde auf Change.org eingereicht und richtet sich an die Europäische Kommission, das Europäische Parlament und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Der Erfolg ist freilich bis dato noch überschaubar. 246 Nutzer haben bisher unterzeichnet. Es schaut nicht gut aus, für die Freunde der Zeitumstellung.

