Die NIke-Kampagne mit dem Footballer und Aktivisten Colin Kaepernick sorgt in den USA weiter für wilde Diskussionen. Die neuesten Artikel mit zigtausenden Interaktionen lauteten “This Mayor Just Banned Nike Products From His City’s Recreation Facilities” (HuffPost) und “Gold Star Wife: Nike, Kaepernick Should Visit Arlington Nat’l Cemetery to See ‘True Sacrifice’” (Fox News). Trotz Strafandrohungen knieten auch beim NFL-Saisonauftakt am Wochenende einzelne Football-Spieler während der Nationalhymne aus Protest gegen Rassismus nieder. Kaepernicks Tweet “My Brothers @ kstills and @ ithinkisee12 continue to show their unwavering strength by fighting for the oppressed! They have not backed down, even when attacked and intimidated. Their courage will move the world forward! ‘Love is at the root of our resistance!’” gehörte mit über 157.000 Likes und Retweets zu den weltweit erfolgreichsten der vergangenen Tage.

My Brothers @kstills and @ithinkisee12 continue to show their unwavering strength by fighting for the oppressed! They have not backed down, even when attacked and intimidated. Their courage will move the world forward!

“Love is at the root of our resistance!”✊🏾 pic.twitter.com/2kSsX4s7EU

— Colin Kaepernick (@Kaepernick7) September 9, 2018