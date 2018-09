“Neuigkeiten-Zimmer”: Das Bundesverkehrsministerium startet eigenen Newsroom

Von

Ziel des Newsrooms soll sein, den Bürgerdialog zu fördern und über die Aktivitäten des Ministeriums zu informieren. Dabei zielt die Kommunikation aus dem Newsroom heraus nicht mehr in erster Linie auf Medien, sondern baut den direkten Draht zur Zielgruppe via Internet aus. Das Ministerium wird so sein eigenes Medium.

Die inhaltliche Bandbreite des Newsrooms des Verkehrsministeriums reiche von Fragen rund um die Straßenverkehrsordnung, die Online-Zulassung von Fahrzeugen, schnelles Internet in Schulen bis hin zu Kampagnen wie “Runter vom Gas” oder #FingervomHandy, erklärt ein Sprecher auf MEEDIA-Anfrage. “Immer unter dem Motto: Klarheit und Wahrheit, volle Transparenz.”

Im BMVI-Newsroom werden zukünftig 14 Mitarbeiter an der crossmedialen Kommunikation arbeiten. Sie kommen aus den Ressorts der Pressestelle sowie dem Fachbereich „Neue Medien“. Die Verantwortung liegt in der Abteilung für “Presse und Kommunikation” unter dem Ministersprecher und ehemaligen Bild-Journalisten Wolfgang Ainetter.

In der Mitteilungsmail des Ministers, die MEEDIA vorliegt, wirbt Scheuer auch bei den restlichen Mitarbeitern um Beteiligung an dem Projekt:

Dieses Neuigkeiten-Zimmer im Erdgeschoss des Bauteils A soll ein offener Raum sein – in dem die Mitarbeiter der Kommunikationsreferate kreativ und eng zusammenarbeiten. Das Neuigkeiten-Zimmer soll aber auch im übertragenen Sinne offen sein, nämlich offen für Sie alle.

Die Inhalte des “Neuigkeiten-Zimmers” sollen insbesondere über die Sozialen Netzwerke verteilt werden. Einen Twitter- und Instagram-Account hat das Ministerium bereits, Facebook wird noch folgen. Darüber hinaus ist Scheuer als Minister, in dessen Ressort auch die digitale Infrastruktur fällt, selbst in den sozialen Medien aktiv.

Innerhalb des Ministeriums ist man auch deshalb stolz auf die Inbetriebnahme des Newsrooms, der in dieser Woche starten soll. Das Kabinett ist erst seit etwa einem halben Jahr im Amt. Die Idee der Kommunikation via Newsroom ist in der Politik bislang noch nicht so häufig vorzufinden. Bekanntestes Beispiel dürfte das Bundespresseamt unter Leitung von Regierungssprecher Steffen Seibert sein. Deutlich weiter verbreitet ist das Konzept bereits in der Unternehmenskommunikation. So baute beispielsweise Siemens bereits vor einigen Jahren einen eigenen Newsroom, aus dem interne wie externe Kommunikation gesteuert werden.

