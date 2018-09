“Big Bang Theory” und “Young Sheldon” mit starkem Comeback, auch RTL IIs “Love Island” und “Undressed” erfolgreich

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Montag wissen müssen:

1. “Big Bang Theory” und “Young Sheldon” mit starker Rückkehr

1,60 Mio. und 1,54 Mio. 14- bis 49-Jährige sahen also die ersten neuen Folgen der ProSieben-Comedyserien “The Big Bang Theory” und “Young Sheldon” nach der Sommerpause. Die Marktanteile von 18,1% und 16,6% sind zwar keine Rekord-Ergebnisse, sie liegen aber meilenweit über dem Sender-Normalniveau von 9,4% in den jüngsten 12 Monaten. Das Comeback ist also definitiv gelungen. Im Anschluss erreichte “The Middle” immerhin noch 11,4%, ab 21.45 Uhr gab es drei alte “Big Bang Theory”-Folgen 10,8%, 11,8% und 13,3%, ab 23.10 Uhr für zweimal “Mom” 11,6% und 13,5%. Zwischen 19.05 Uhr und 2.10 Uhr in der Nacht erreichten alle ProSieben-Programme zweistellige Marktanteile.

2. “Wer wird Millionär?” trotz starkem ProSieben mit Top-Quoten

Trotz der starken Zahlen des ProSieben-Comedy-Abends lief es um 20.15 Uhr im jungen Publikum auch für “Wer wird Millionär?” super: 1,33 Mio. 14- bis 49-Jährige entsprachen tollen 15,1% und Platz 4 der Montags-Charts hinter dem ProSieben-Duo und “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” (1,41 Mio. / 19,8%). Im Anschluss erzielten auch “Extra” und “Spiegel TV” mit 14,1% und 13,5% starke Marktanteile. Sat.1 kam mit zweimal “MacGyver” auf 8,4% und 9,3%, mit zweimal “Seal Team” danach auf erneut enttäuschende 5,8% und 4,7%.

3. “Wer wird Millionär?” siegt im Gesamtpublikum knapp vor “Gefangen – Der Fall K.”

Insgesamt war “Wer wird Millionär?” sogar das meistgesehene TV-Programm des Tages: 4,87 Mio. waren dabei – grandiose 17,2%. Damit hatte auch der ZDF-Film “Gefangen – Der Fall K.” das Nachsehen – trotz ebenfalls toller Quoten. 4,70 Mio. schalteten den Film, der sich am Fall Gustl Mollath orientierte, ein und bescherten ihm 16,1%. Um 22.15 Uhr lief auch “November Man” super im ZDF: 2,76 Mio. Thriller-Seher entsprachen 16,3%. Im Ersten scheiterte “Der beste Deal” hingegen mit 2,08 Mio. und 7,2% an den eigenen Ansprüchen, “Hart aber fair” sahen auch nur 2,13 Mio. (7,6%).

4. RTL II freut sich über “Love Island” und “Undressed”

In der zweiten Privat-TV-Liga setzte sich RTL II am Abend an die Spitze: Die neuen Folgen von “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” und “Undressed – Das Date im Bett” überzeugten mit 700.000 und 590.000 14- bis 49-Jährigen, sowie 7,8% und 7,6%. Bei Vox rutschte “Unsere Schule” nach dem erfolgreichen Start vor einer Woche mit 8,3% diesmal auf enttäuschende 6,1%. Offenbar hat sich der Neugier-Faktor schnell abgenutzt. Auch “Eine Nacht mit dem Ex” lief diesmal deutlich schlechter als bei der Premiere: aus 8,3% wurden im jungen Publikum 5,1%. Zufriedener kann noch kabel eins sein: mit 6,4% für “X-Men 2” und 6,6% für “Predator”.

5. zdf_neo überzeugt mit “Barnaby”, 3sat mit Natur-Dokus

Zu den Gewinnern des Abends gehörte auch wieder die zdf_neo-Krimi-Reihe “Inspector Barnaby”: 1,74 Mio. und 1,46 Mio. sahen ab 20.15 Uhr die beiden 90-Minüter, die Marktanteile lagen bei gewohnt grandiosen 6,0% und 6,8%. Über die Mio.-Marke sprang in der Prime Time auch das NDR Fernsehen mit “Markt” (1,02 Mio. / 3,5%) und den “Tricks der Krankenhäuser” (1,08 Mio. / 3.7%), knapp darunter landete das mdr Fernsehen mit einem alten “Polizeiruf 110” (910.000 / 3,1%). Auch 3sat war am Abend erfolgreich – mit den Dokus “Wildes Deutschland: Das Alpenvorland” und “Kühle Schönheiten” über Alpenseen. 670.000 und 760.000 sahen die beiden 45-Minüter und bescherten ihnen tolle Marktanteile von 2,3% und 2,6%.

