Apple unter Druck: Neue Trump-Tarife könnten Apple Watch und AirPods verteuern

Donald Trump nimmt nun auch Apple in die Pflicht. "Stellt Eure Produkte in den USA statt in China her", twitterte der US-Präsident am Wochenende. Und mehr noch: Trump warnte davor, dass sich Apples Produkte in Zukunft verteuern könnten. Der Grund: Auch der Techpionier aus Cupertino könnte in den Sog des Handelsstreits zwischen den USA und China geraten. Betroffen von höheren Einfuhrzöllen, die der Techpionier an Kunden weitergeben dürfte, wären mutmaßlich zunächst Apple Watches und AirPods.

Bisher ist Apple in der Trump-Ära glänzend davongekommen. Obwohl der iKonzern noch im Wahlkampf Verbalattacken von Donald Trump ausgesetzt war, wird Apple in den bald 20 Monaten unter dem neuen US-Präsidenten behandelt wie eine Musterschüler – was nicht zuletzt am Management-Geschick von Tim Cook liegt, der einen ganz anderen Draht zum Weißen Haus zu haben scheint als die jungen CEO-Kollegen aus dem Silicon Valley.

Nun jedoch könnte auch Apple in den Sog der Politik der Trump-Administration geraten. Donald Trump bezog den wertvollsten Konzern der Welt nämlich in seine berühmten Wochenend-Tweets ein. So twitterte der US-Präsident am vergangenen Samstag, dass sich die Preise von Apple-Produkten in Zukunft verteuern könnten.

Apple prices may increase because of the massive Tariffs we may be imposing on China – but there is an easy solution where there would be ZERO tax, and indeed a tax incentive. Make your products in the United States instead of China. Start building new plants now. Exciting! #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 8, 2018

Der Grund: Der ausufernde Handelsstreit mit China. Trump erneuerte am Wochenende in einer Kundgebung vor Anhängern seine Drohung, Strafzölle auf chinesische Importe in Höhe von weiteren 267 Milliarden Dollar zu verhängen: “Je nachdem, was passiert”, erklärte der US-Präsident.

Auch Apple könnte diesmal von den Strafzöllen betroffen sein, twitterte Trump, bot dem iPhone-Hersteller jedoch im gleichen Tweet Abhilfe an. Wenn Kultkonzern aus Cupertino seine Produkte nämlich ausschließlich in den USA herstellen ließe, würde der iKonzern alle nur erdenklichen Steuervorteile genießen. Apple-CEO Tim Cook hatte in der Vergangenheit jedoch mehrfach darauf hingewiesen, dass schon aus produktionstechnischen Gründen eine vollständige Verlagerung der Produktion in die USA nicht möglich sei.

An der Wall Street zeigte die verkappte Drohung des US-Präsidenten jedoch umgehend Wirkung. Nachdem die Apple-Aktie im späten Freitagshandel nach den ersten Berichten um neue Strafzölle in Richtung China nachgegeben hatte, setzte sich der Ausverkauf zu Wochenbeginn mit Kursverlusten von in der Spitze 2 Prozent auf 216 Dollar fort.

