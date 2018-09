#trending // Politik

Vierstellige Interaktionsraten für Artikel über die Oberbürgermeisterwahl in einer 27.000-Einwohner-Stadt gibt es nicht allzu oft in den sozialen Netzwerken. Am Sonntag schaffte es die Welt mit dem Text “Ein kleines politisches Wunder in Meißen“. In der sächsischen Stadt stand nämlich die OB-Wahl an und sorgte gleich auf mehreren Ebenen für überraschende Ergebnisse. So stieg die Wahlbeteiligung beispielsweise von 34% auf 49%. Zweite Überraschung: Der AfD-Kandidat kam trotz der aufgeheizten Stimmung in Sachsen nur auf 13,7%, schied damit aus.

Die größte Überraschung ist aber der Gewinner des ersten Wahlgangs: Der Bürgerrechtler, Theologe und Schriftsteller Frank Richter gewann mit 36,7% vor dem amtierenden CDU-Oberbürgermeister Olaf Raschke. Bekannt geworden war Frank Richter auch als Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, der er von 2009 bis 2017 war. Damals organisierte er Dialogforen zwischen Pegida-Demonstranten und -Gegnern, wurde dafür kritisiert und trat auch in Polit-Talks wie “Günther Jauch” auf. 2018 veröffentlichte er das Buch “Hört endlich zu! Weil Demokratie Auseinandersetzung bedeutet”, eine Bestandsaufnahme zur aktuellen politischen Situation in Deutschland. Nun könnte Richter vom Kritiker und Begleiter zum politischen Akteur werden, in zwei Wochen gibt es die Stichwahl in Meißen.