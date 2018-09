Im Alter von nur 62 Jahren gestorben: Branche trauert um ehemaligen Focus-Chefredakteur Uli Baur

Der ehemalige Focus-Chef Uli Baur ist tot. Er sei am Samstag im Alter von 62 Jahren am Starnberger See gestorben, bestätigte Hubert Burda Media am Montag der dpa. "Er war der positivste Mensch, den ich je kennengelernt habe, und ein großartiger Weggefährte", sagte Gründungschefredakteur Helmut Markwort, dem Baur 2004 für acht Jahre als Blattmacher folgte, bevor auf den Herausgeberposten wechselte.