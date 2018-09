Heike Tyler kümmert sich bei der Bauer Media Group künftig um New Business sowie Mergers & Acquisitions

Ab sofort verantwortet Heike Tyler bei der Bauer Media Group den neu geschaffenen Bereich New Business sowie die Abteilung Mergers & Acquisitions (M&A). Zuvor leitete sie als CEO die von ihr gegründete Beratungsfirma Tyler TMT, die auf digitale Transformation spezialisiert ist. Philipp Meixner, aktuell Chief Investment Officer (CIO), verlässt Bauer. Seine Position wird nicht nachbesetzt.

Heike Tyler leitete bereits unter anderem das Osteuropa-Geschäft der finnischen Mediengruppe Sanoma Media und war CEO von Bertelsmann Media Polska. Zudem ist sie Aufsichtsratsmitglied bei einigen renommierten Medienunternehmen. Der Bereich New Business wurde im Zuge der Neuausrichtung innerhalb der Bauer Media Group geschaffen, um einen verstärkten Fokus auf die Identifizierung und Erschließung neuer Geschäftsfelder zu legen. Dadurch sollen Umsatz-Rückgänge einiger Publishing Märkte kompensiert werden. Akquisitionen und ein konsequentes Portfolio-Management sind weitere zentrale Bestandteile dieser Strategie, weshalb auch der Bereich M&A folgerichtig unter die Leitung von Heike Tyler wandert. Sie erhält dabei Unterstützung von Pawel Pudlowski, der als Vice President M&A zur Bauer Media Group stößt.

Pudlowskis kommt vom C.H. Beck Verlag, wo er für den polnischen Markt Finanzen, IT, HR und Administration verantwortet hat. Seine Karriere begann er bei Wolters Kluwer (Niederlande) und übernahm anschließend Führungsaufgaben bei Sanoma.

„Ich freue mich sehr, mit Heike und Pawel ein eingespieltes Team zu haben, dass unsere M&A Aktivitäten als wichtigen Baustein in unseren New Business Ansatz integriert“, so Veit Dengler, Mitglied der Konzerngeschäftsleitung bei Bauer.

