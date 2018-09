Die “Revolution”, die nicht stattfand: Warum deutsche Medien bei der Schweden-Wahl keine gute Figur machten

Von

Keine Frage: Schweden steht nach der Parlamentswahl vor einer schwierigen Regierungsbildung. Und die politischen Kraftverhältnisse müssen erstmal neu geschrieben werden. 17,6 Prozent holen die Schwedendemokraten bei der Wahl und werden damit drittstärkste Kraft. Von einem “Wahl-Beben” spricht die Bildzeitung, einem “Mega-Rechtsruck”.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Rechtspopulisten noch immer weit abgeschlagen sind. Die Sozialdemokraten sind mit derzeit 28,4 Prozent zehn Prozentpunkte vor der Partei. Und im Vergleich zur Wahl vor vier Jahren haben die Schwedendemokraten auch nur fünf Prozentpunkte dazu gewonnen. Schon damals waren sie drittstärkste Kraft im Parlament.

Das politische Beben, wie es vielerorts in den Medien heraufbeschworen wurde, blieb aus. In der Berichterstattung im Vorfeld der Wahl entstand der Eindruck, die schwedischen Rechtspopulisten würden stärkste Kraft werden. Die Zeit sprach etwa von einem “Machtwechsel”, der sich “anbahnt”, das Redaktionsnetzwerk Deutschland schrieb von einer bevorstehenden “Revolution” und im Weltspiegel hörte man vor einigen Tagen, dass die Schwedendemokraten “die besten Chancen” hätten. Doch so kam es nicht.

Der Grund für die Verwirrung in den deutschen Medien war, mal wieder, die Demoskopen. In der Tat lagen die Schwedendemokraten in den Umfragen im Juli gleichauf mit den Sozialdemokraten – beide bei etwa 23 Prozent. Doch seitdem haben sich die Umfragen gedreht: Die Rechtspopulisten sind in der Wählergunst gesunken, während die Sozialdemokraten zulegen. Dieser Trendwechsel blieb in vielen Berichten zum Thema aber unerwähnt. Selbst Tage vor der Wahl liest man (wie hier im Spiegel), dass die rechten Schwedendemokraten “stärkste Kraft werden” könnten – zu einem Zeitpunkt, an dem der Abstand zwischen beiden Parteien über alle Umfragen hinweg fünf bis acht Prozentpunkte betrug.

Allerdings, das muss man den Medien zugute halten, bildeten nicht alle Umfrage-Institute diesen Trendwechsel ab. Bei den Demoskopen von YouGov und Sentio lagen die Populisten bis zuletzt sogar vorne, wenn auch mit leichten Einbußen. Die Spanne reichte von 17 bis 25 Prozent Zustimmung für die Partei. Ein Blick auf den Durchschnitt mehrerer Wahlumfragen, wie etwa bei PollofPolls, hätte die Ausreißer aber leicht enttarnt.

“Falsche Berichterstattung ausländischer Medien” Anzeige

Der schwedische Journalist James Savage, Chefredakteur des Portals TheLocal, hat darüber hinaus die Berichterstattung der ausländischen Medien zur Schweden-Wahl kritisiert. Viele Zeitungen und Portale hätten keine guten Korrespondenten in Schweden, schreibt Savage in einem öffentlichen Brief. Viel zu oft werde das Land daher “viel zu düster” dargestellt. Ausländische Medien würden ein Bild des Landes zeichnen, in dem Probleme überdramatisiert werden.

Dire diagnoses of the state of Sweden permeate almost every article about the election. You expect this from hyper-partisan sites like Breitbart or state propaganda like Sputnik, but mainstream media outlets are repeating the same tropes.

Ein Punkt, den auch der schwedische Journalismus-Professor Christian Christensen bei der New York Times kritisiert hat:

(1) So, just three days before the #SwedenElection, and with so many options open to it, the @nytimes decides to run an Opinion piece about Sweden which plays upon many of the stereotypical, simplistic tropes about Sweden we have heard in recent years. https://t.co/3wi8f5dAQJ — Christian Christensen (@ChrChristensen) 6. September 2018

Natürlich kann man bei dem, was in den Schweden passiert ist, von einem Rechtsruck reden. Doch die Panik in vielen Berichten zur Wahl geht an der Realität vorbei. Das hat das Wahlergebnis gezeigt.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.