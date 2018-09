“Be one with the Ocean” – Dieter Bohlen äußert sich zum Verschwinden Daniel Küblböcks und kassiert Shitstorm wegen Pulli-Spruch

Das Verschwinden des früheren "DSDS"-, Dschungelshow- und "Let's dance"-Teilnehmers Daniel Küblböck von einem Kreuzfahrtschiff beschäftigt die Medien. Via Instagram hat sich nun auch Dieter Bohlen zu Wort gemeldet, der maßgeblich dafür verantwortlich war, dass Küblböck prominent wurde. Für empörte Reaktionen sorgte dabei der Kapuzenpulli, den Bohlen trägt und auf dem der Spruch "Be one with the Ocean" zu lesen ist.

In seinem Video-Statement zeigt sich Dieter Bohlen “total geschockt” von dem Verschwinden Daniel Küblböcks von einem Kreuzfahrtschiff. Und liefert eine Ferndiagnose in typischer Bohlen-Manier. Er kenne Daniel ja von früher. Einerseits sei der im Fernsehen ein “unheimlich lustiges Kerlchen” gewesen. Bei sich zuhause habe er Daniel Küblböck aber auch “unheimlich traurig und unheimlich depressiv” erlebt. Er, Bohlen, habe sich gewundert, “wie schnell das hin und her ging mit ihm”. Darum könne er sich das auch vorstellen, dass “er das wirklich gemacht hat” in einer “Kurzschlussreaktion”.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Daniel Kübelböck #anzeige Ein Beitrag geteilt von Dieter Bohlen mit Carina (@dieterbohlen) am Sep 10, 2018 um 1:31 PDT

Für Aufsehen und Empörung sorgten weniger das dem Anlass nach unangemessen lässig vorgetragene Statement und die Ferndiagnose als vielmehr Bohlens Kleidung. Er trägt eine Baseball-Kappe, Sonnenbrille und einen Kapuzenpullover seiner Stamm-Marke Camp David mit dem Aufdruck “Be one with the Ocean” – “Sei eins mit dem Ozean”. Da vermutet wird, dass Daniel Küblböck von Bord des Schiffs im Atlantischen Ozean in den Tod gesprungen sein könnte, empfinden zahlreiche Kommentatoren diesen Aufdruck als geschmacklos und machen ihrem Ärger in den Kommentaren Luft.

Daniel Küblböck wurde im Jahr 2003 im Alter von 18 Jahren in der ersten Staffel “Deutschland sucht den Superstar” vor allem wegen seines exzentrischen Auftretens bekannt und belegte damals den dritten Platz.

