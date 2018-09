Horst Seehofer sorgte am Donnerstag für den wohl größten Social-Media-Aufreger. Sein laut Welt bei einer Klausurtagung der CSU-Landesgruppe gefallener Satz, Migration sei die “Mutter aller Probleme”, sorgte für Aufsehen. Insbesondere die Welt war erfolgreich, sammelte mit ihrem am Mittwochabend veröffentlichten Artikel vor allem am Donnerstag insgesamt 25.000 Interaktionen auf Facebook und Twitter ein. Spiegel Online kam auf 15.400 Reaktionen, tagesschau.de auf 7.600. Auch Der Postillon sammelte viele Likes & Co. mit der Aussage des Bundesinnenministers ein: “Seehofer ratlos, was er noch machen soll, um endlich gefeuert zu werden” erreichte 18.900 davon. Zu den konkreten Reaktionen auf das Zitat gleich mehr in der Politik-Rubrik.