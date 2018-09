Podiumsdiskussion in Dresden: Chefredakteure des ZDF und von ARD-aktuell nehmen Einladung der AfD an

Die Chefredakteure von ARD-aktuell, Kai Gniffke, und ZDF, Peter Frey, wollen an einer Podiumsdiskussion der AfD in Dresden teilnehmen. Der AfD-Kreisverband Dresden hatte sie zu der Veranstaltung am 25. Oktober zum Thema "Medien und Meinung" eingeladen. Kai Gniffke, unter anderem für "Tagesschau" und "Tagesthemen" verantwortlich, habe zugesagt, bestätigte ein Sprecher des NDR am Donnerstag.