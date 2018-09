trending: Michael Kretschmer, gelöschte Facebook-Apps, der neue Nike-Spot, die New York Times und… Manfred Weber trendet nicht

#trending // Entertainment Für riesige Aufmerksamkeit sorgte der Nike-Spot mit Colin Kaepernick, der am Donnerstag u.a. auf dem Twitter-Account des Sportlers und Aktivisten veröffentlicht wurde: “Believe in something. Even if it means sacrificing everything” ist auch hier das Motto, Kaepernick ermuntert in dem Zweiminüter zudem, sich nicht zu fragen, ob die eigenen Träume verrückt sind, sondern sich zu fragen, ob sie verrückt genug sind. Heftige 3,5 Millionen Abrufe kamen allein auf Kaepernicks Twitter-Account in den ersten sechs Stunden zusammen. Believe in something. Even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/x5TnU7Z51i — Colin Kaepernick (@Kaepernick7) September 5, 2018