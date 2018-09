Vorwurf der Anstiftung zum Mord: Richter verhängt Untersuchungshaft gegen Stadtplan-Erbe Alexander Falk

Von

Erneut ist Alexander Falk, Erbe des gleichnamigen Stadtplan-Imperiums Falk, ins Fadenkreuz der Justiz geraten. Am Dienstag hatte die Polizei den Unternehmer vor seinem Büro an der feinen Palmaille am Hamburger Elbufer festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Jetzt muss der bekannte Geschäftsmann in Untersuchungshaft. Auf Anfrage von MEEDIA teilt die Staatsanwaltschaft Frankfurt mit, „dass der gestern festgenommene Beschuldigte vorgeführt und der Haftbefehl durch den Haftrichter in Hamburg verkündet worden ist. Der Beschuldigte wird nunmehr der Untersuchungshaftanstalt zugeführt“. Vom Rechtsanwalt Falks war trotz schriftlicher Anfrage bislang keine Stellungnahme zu erhalten.

Alexander Falk werde versuchte Anstiftung zu einem Tötungsdelikt vorgeworfen, heißt es. Er soll angeblich einen Killer beauftragt haben. Opfer sei der Frankfurter Staranwalt Dr. Wolfgang J., der vor einem Unbekannten 2010 vor seinem Haus niedergeschossen und am Bein schwer verletzt wurde. Mögliches Motiv: Der Anwalt arbeitete zu dem Zeitpunkt an einer millionenschweren Zivilklage gegen den früheren Internetunternehmer.

Hintergrund hierfür ist einer der spektakulärsten Wirtschaftskrimis Deutschlands. Falk hatte mit dem Verkauf des gleichnamigen Stadtplan-Verlags 1995 ein kleines Firmenreich aufgebaut – darunter die Ision AG, die sich mit Internetzugängen beschäftigte. Auf dem Höhepunkt der Internet-Blase bringt er das Unternehmen an die Börse. Beflügelt vom damaligen Hype um Webgesellschaften schnellt der Aktienkurs in die Höhe. Das nutzt Falk, um die Firma bereits wenige Monate nach der Aktienplatzierung wieder zu verkaufen. Erwerber ist das britische Unternehmen Energis. Diese zahlt für die relativ umsatzschwache Gesellschaft einen statten Betrag: 812 Millionen. Ein Großteil der Summe erhält Falk in Energis-Aktien, der Rest fließt ihm in bar zu.

Um den Kaufpreis der Ision AG an die Briten in die Höhe zu treiben, hatte der einstige Shootingstar des Neuen Marktes den Wert der Gesellschaft zuvor durch Scheinrechnungen beschönigt. Es kommt zum Prozess: ein Gericht verurteilt Falk wegen versuchten gemeinschaftlichen Betrugs und Bilanzfälschung zu vier Jahren Haft. Ab August 2011 kommt Falk wieder auf freien Fuß. 2012 verurteilt ihn das Hamburger Landgericht dazu, mehr als 200 Millionen Euro Schadensersatz an Energis zu zahlen.

