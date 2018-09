trending: #wirsindmehr-Nachlese, der Taifun in Japan, die neueste Sonntagsfrage, Eminem und Bob Woodward

#trending // Worldwide

Das Buch von Star-Reporter Bob Woodward über das Weiße Haus unter Donald Trump sorgt für immer mehr Schlagzeilen. Am Dienstag wurden Teile des Inhalts bekannt. So berichteten u.a. die Washington Post und CNN in viel beachteten Artikeln. Demnach hätten Trumps Mitarbeiter teilweise unterschriftsreife Dokumente von Trumps Schreibtisch gestohlen, um das Land zu beschützen. Verteidigungsminister Jim Mattis würde in Gesprächen sagen, dass Trump das Verständnis eines Fünft- oder Sechstklässlers habe – und Chief of Staff John F. Kelly bezeichne Trump als “Idioten”: “It’s pointless to try to convince him of anything. He’s gone off the rails. We’re in Crazytown. I don’t even know why any of us are here. This is the worst job I’ve ever had.”

Die Washington Post veröffentlichte zudem einen Telefon-Mitschnitt Woodwards, in dem er Trump damit konfrontiert, dass er vielfach versucht habe, ihn für das Buch zu interviewen. Bizarre 11 Minuten. Rund 300.000 Likes & Co. bei Facebook und Twitter gab es für den Artikel der Washington Post, 165.000 für den von CNN. “Fear”, so der Name des Woodward-Buches, erscheint im englischen Original am 11. September, in einer deutschen Übersetzung als “Furcht” am 11. Oktober.