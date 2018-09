Doch keine Google-und Facebook-Steuer: Olaf Scholz warnt vor “Dämonisierung der Digitalunternehmen”

Von

In einem vertraulichen Papier aus dem Leitungsstab des Finanzministeriums heißt es offenbar, eine “Dämonisierung der großen Digitalunternehmen” sei “nicht zielführend”. Dies berichtete die Bild am Dienstag. In dem von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) unterschriebenen Dokument soll es nach Angaben der Bild außerdem heißen: „Die öffentlich noch häufig vernehmbare Aussage, dass Unternehmen wie Google, Apple, Facebook und Amazon keine Steuern auf ihre Gewinne zahlen würden, ist nicht mehr haltbar.“

Noch im April dieses Jahres beteuerte Olaf Scholz, sich weiter für eine strengere Besteuerung großer Internetkonzerne einsetzen zu wollen. Das Ministerium sei “weiterhin daran interessiert, einen möglichst breiten internationalen Konsens zu erreichen”, teilte das Ministerium damals mit Blick auf einen Bericht des Spiegel mit. Demnach habe sich Scholz vergangene Woche beim Treffen der EU-Finanzminister intern demonstrativ zurückhaltend zu entsprechenden Besteuerungsplänen der EU-Kommission verhalten. Er fürchte, die USA könnten eine Sonderlast für ihre Internetkonzerne zum Anlass für weitere protektionistische Maßnahmen nutzen, hieß es.

Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, für Unternehmen mit einem Jahresumsatz ab 750 Millionen Euro sowie einem Online-Umsatz von 50 Millionen Euro in Europa drei Prozent Ertragssteuer zu verhängen – das würde vor allem US-Konzerne wie Google oder Facebook treffen, die bisher in Europa trotz Milliardengeschäften kaum Steuern zahlen.

