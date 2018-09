Über 157.000 Zuschauer in den Mediatheken: Retro-TV-Doku “Kulenkampffs Schuhe” war ein Hit

In den sieben Tagen nach der Erstausstrahlung im Ersten (Mittwoch, 8. August, 22.30 Uhr) waren es demnach zunächst mehr als 121 000 Abrufe. In den sieben Tagen nach der Ausstrahlung im SWR Fernsehen (Sonntag, 26. August, 20.15 Uhr) waren es etwa 36 000 weitere. Die Ausstrahlung im Ersten sahen 1,9 Millionen Zuschauer im linearen Fernsehen, die Ausstrahlung im SWR Fernsehen etwa 200 000.

Die Doku fand bei Kritikern und in sozialen Netzwerken außergewöhnlich viel Widerhall. In dem komplett aus Archivmaterial bestehenden Film entwickelt Regina Schilling als Kind eines Kriegsheimkehrers die These, dass die großen Fernsehunterhalter wie Hans-Joachim Kulenkampff (“Einer wird gewinnen”) und Hans Rosenthal (“Dalli Dalli”) so etwas wie Therapeuten einer traumatisierten Generation waren, auch wenn sie selber schwere Kriegsschicksale hatten: Kuli als Soldat an der Ostfront, der sich selbst mehrere Zehen amputierte, Rosenthal als jüdischer Vollwaise, der die Judenverfolgung der Nazis nur mit Glück in einer Berliner Laube versteckt überlebte.

Filmemacherin Schilling erzählt die Geschichte ihres Vaters aus eigenen Erinnerungen, kontrastiert mit Persönlichem der TV-Unterhalter. Nach der Premiere im Spätprogramm des Ersten hatte der SWR “aufgrund des großen Interesses” die Doku in seinem Dritten am letzten Augustsonntag um 20.15 Uhr wiederholt. Es handelt sich bei dem Film um eine Produktion der Berliner Filmfirma Zero One im Auftrag des SWR in Koproduktion mit dem Hessischen Rundfunk.

dpa