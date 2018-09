trending: Organspende, Colin Kaepernick und Nike, Feine Sahne Fischfilet und Annegret Kramp-Karrenbauer, #wirsindmehr

#trending // Social Media Die neue Nike-Werbekampagne sorgt in den USA ebenfalls für große Kontroversen. Der Grund heißt Colin Kaepernick, der American Footballer, der die Proteste gegen Rassismus durch Hinknien beim Abspielen der Nationalhymne initiierte. Nike machte Kaepernick nun zum Testimonial einer großen Kampagne. Slogan: “Believe in something. Even if it means sacrificing everything.” Innerhalb weniger Stunden erreichten Tweets mit dem Motiv Millionen Likes und Retweets – u.a. 276.000 auf Kaepernicks eigenem Account. Die Reaktionen waren natürlich nicht nur positiv, denn insbesondere bei Trump-Anhängern ist Kaepernick nicht gerade beliebt. Erste Kritiker schnitten beispielsweise das Nike-Logo aus ihren Klamotten. Believe in something, even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/SRWkMIDdaO — Colin Kaepernick (@Kaepernick7) September 3, 2018