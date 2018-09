WSJ: Twitter-CEO Jack Dorsey hat eigenmächtig entschieden, Verschwörungstheoretiker Alex Jones nicht zu sperren

Von

Auf Mark Zuckerberg folgt Jack Dorsey. Knapp fünf Monate, nachdem der Facebook-Chef vor den US-Kongress zitiert wurde, muss diese Woche nun Twitter-CEO Jack Dorsey Rede und Antwort stehen.

Einerseits geht es bei der Anhörung wie schon im April bei Zuckerberg um die Frage, inwieweit eine russische Einmischung bei der letzten US-Wahl auf seinem Social Media Account stattgefunden habe, andererseits um den zuletzt von US-Präsident Trump erhobenen Vorwurf, dass konservative Stimmen in den sozialen Medien benachteiligt bzw. zensiert würden.

Das vermutlich beste Gegenargument liefert Dorsey seit rund einem Monat mit der viel diskutierten Entscheidung, den Verschwörungstheoretiker Alex Jones (InfoWars) nicht von Twitter zu verbannen. Diese Maßnahme hatte dagegen Apple, Facebook, YouTube, Spotify und BuzzFeed getroffen.

Dorsey begründete den Verbleib von Jones seinerzeit wie folgt: “Wir wissen, dass das für einige schwer zu verstehen ist, aber der Grund ist simpel: Er hat nicht gegen unsere Regeln verstoßen.” Jones werde an denselben Maßstäben gemessen wie andere Nutzer, erläuterte Dorsey weiter.

We didn’t suspend Alex Jones or Infowars yesterday. We know that’s hard for many but the reason is simple: he hasn’t violated our rules. We’ll enforce if he does. And we’ll continue to promote a healthy conversational environment by ensuring tweets aren’t artificially amplified.

— jack (@jack) August 8, 2018