“So viel Hass auf Medien habe ich noch nie erlebt”: Offenbar gezielte Angriffe auf Journalisten bei Chemnitz-Demos

Zahlreiche Journalisten berichteten seit Tagen vor Ort von den Ausschreitungen in Chemnitz. Während der Großdemonstration am Samstag ist es für viele von ihnen sehr gefährlich geworden. Die Berichterstatter beschreiben einen ungefilterten Hass auf die Presse und gezielte Angriffe auf Reporter. Die fühlen sich alleingelassen. Der DJV hat an die Polizei appelliert, Journalisten besser zu schützen.

Von

“Was die Demonstration vom Samstag, die eigentlich ein Schweigemarsch hätte sein sollen, so unangenehm für Journalisten gemacht hat, war das Gefühl allein unter Menschen zu sein, die einen zum Erzfeind erkoren haben”, schreibt Yves Bellinghausen in der FAZ am Montag.

Mit diesen Erfahrungen ist der FAZ-Reporter nicht allein. Am vergangenen Wochenende hatten in Chemnitz die AfD, Pegida und “Pro Chemnitz” eine gemeinsame Demonstration organisiert; ihnen gegenüber stand die Kundgebung “Herz gegen Hetz”. Die Polizei geht von insgesamt mehr als 11.000 Teilnehmern aus und berichtete im Anschluss von mindestens 37 Straftaten: Sachbeschädigungen, Körperverletzungen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Auch für die anwesenden Journalisten wurde es am Samstag heikel. Mehrere Reporter berichten von Bedrohungen und Attacken durch die rechten Demonstranten, in den sozialen Netzwerken kursieren zahlreiche Videos, die die Übergriffe dokumentieren.

BuzzFeed-Reporterin Pascale Müller beschreibt bei Twitter: „Es wird hier gerade ziemlich brutal, ich bin geschubst worden, ein anderer Reporter wurde getreten. […] Die Leute rufen ‘Verpisst euch, Verpisst euch’.“ Kurz darauf veröffentlicht sie ein Video, das zeigt, wie ein Journalist von Demonstranten angegriffen wird:

ZDF-Reporter Michael Bewerunge beschreibt die Atmosphäre ebenfalls als “sehr, sehr aggressiv”. Diskussionen mit den Demonstrierenden seien kaum noch möglich gewesen, so Bewerunge. Der Redaktionsleiter des ARD-Politmagazins “Monitor”, Georg Restle, twittert, dass das Kamerateam von Rechtsradikalen “tätlich angegriffen” worden sei und sich gerade noch habe in Sicherheit bringen können. “Noch nie habe ich so viel Hass auf Medien erlebt wie an diesem Wochenende in Chemnitz”, so Restle.

Die Nacht in #Chemnitz: Beim Filmen des Tatorts in der Innenstadt wurde unser Kamerateam von Rechtsradikalen tätlich angegriffen und konnte sich gerade noch in Sicherheit bringen. Noch nie habe ich so viel Hass auf Medien erlebt wie an diesem Wochenende in Chemnitz. — Georg Restle (@georgrestle) 2. September 2018

Auch der MDR sprach von einer “Attacke” und einem Angriff auf zwei seiner Reporter, wobei einer verletzt wurde. In einem Video, das der Sender per Twitter teilte, erzählt einer der Journalisten, dass die Reporter bei Anwohnern geklingelt und gefragt hätten, ob sie vom Balkon aus filmen dürften. “Nein, kein Problem, kommt hoch”, schildert André Berthold von “MDR aktuell” in dem Video die Situation. Ein Jugendlicher habe die Tür geöffnet und den Weg zum Balkon gewiesen, sie hätten Aufnahmen gemacht. Laut MDR hatten sich die Kollegen auch ordnungsgemäß vorgestellt.

Anzeige

“Plötzlich stand ein Mann hinter uns, sehr kräftig, hat uns von hinten am Schlafittchen gepackt und rausgezogen, die Kamera aus der Hand geschlagen und einen Kollegen die Treppe runtergestoßen”, schilderte er den Hergang. Der Kollege sei stark an der Hand verletzt und habe auch eine Beule, die Kamera sei kaputt. “Der Vorfall mit dem Kamera-Team des MDR wird durch die Polizei untersucht. Eine Einordnung ist bis zur endgültigen Prüfung nicht möglich”, twitterte der MDR.

Tatsächlich scheint es mehr als fragwürdig zu sein, wie sicher die Reporter in Chemnitz überhaupt noch sind. Gleich mehrere Journalisten kritisierten das Sicherheitskonzept während der Großdemonstration und beschrieben, sie hätten sich alleingelassen und nicht richtig geschützt gefühlt. So schreibt beispielsweise t-online-Reporter Jan-Henrik Wiebe, die Polizei sei “mal wieder” überfordert gewesen.

Vorhin wurde ich von Neonazis, ja, so muss man sie nennen, angegriffen. Mikro ist weg, mir geht’s zum Glück gut. Polizei war mal wieder überfordert. Wasserwerfer war zeitweise eingekesselt. #Chemnitz #c0109 pic.twitter.com/pl7pqIzy5T — Jan-Henrik Wiebe (@jan_wiebe) 1. September 2018

Unfassbar. @PolizeiSachsen warum schaffen Sie es nicht, Journalisten wie unseren Reporter vor diesem Mob zu schützen? Was muss denn noch passieren, damit ihr solche Lagen in den Griff bekommt? #Chemnitz #Chemnitz0109 https://t.co/aSdFR44ixc — Florian Harms (@FAHarms) 1. September 2018

Der Deutsche Journalisten-Verband ruft die Einsatzkräfte derweil dazu auf, die Gewalt gegenüber Journalistinnen und Journalisten am Rande rechtsextremer Demonstrationen strikt zu unterbinden. „Gewaltexzesse gegen Berichterstatter, wie wir sie am Samstag in Chemnitz erleben mussten, darf es nicht wieder geben“, fordert DJV-Bundesvorsitzender Frank Überall. Das gelte insbesondere für den heutigen Montag, wo mehr als 10.000 Menschen in Chemnitz erwartet werden. Überall: „Wenn Rechtsextreme das Konzert gegen rechts stören wollen, stehen Journalisten besonders im Fokus. Das muss die Polizei von vornherein berücksichtigen.“

Yves Bellinghausen überschrieb seinen FAZ-Artikel treffend mit den Worten “Unter Feinden”. Er kommt darin zu dem Schluss: “Jeder Mensch hat Angst, wenn er umringt ist von Menschen, die einen ganz offen hassen. “Das ist es, was einen tatsächlich besorgten Bürger umtreiben sollte: Wenn Journalisten in deutschen Großstädten Helme und Leibwächter brauchen, um zu berichten.”

Mit Material der dpa

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.