Handelsblatt-Korrespondent Hans-Peter Siebenhaar: “Polizei muss Journalisten besser schützen – nicht nur in Chemnitz”

Chemnitz ist in der vergangenen Woche zu einem Ort der Schande für die Bundesrepublik geworden. Nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen tobte der rechte Mob und machte teils Jagd auf ausländische Bürger. Demonstranten zeigten den Hitlergruß, es gab unzählige Übergriffe auf Journalisten. In Europa und darüber hinaus wird mit Entsetzen und Fassungslosigkeit auf die ostdeutsche Provinzstadt geschaut. Die hässliche Seite der deutschen Wiedervereinigung wird sichtbar. Die Frage nach dem Warum wird nicht nur in Berlin und anderswo in Deutschland gestellt, sondern auch in London, Paris, Wien, Zürich oder New York.

Eine Antwort kann nur gefunden werden, wenn Berichterstatter frei, ungehindert und ohne Angst vor Ort Fakten sammeln und bewerten können. Das ist aber im Fall Chemnitz nicht mehr möglich. Ein Team des MDR wurde beim Filmen einer Demonstration in einer Privatwohnung angegriffen. Einer der beiden erfahrenen Reporter wurde verletzt. Ein anderer Kameramann wurde mit einer Gehhilfe attackiert, eine weitere Journalistin sollte von einer fünf Meter hohen Brüstung gestoßen werden, einer Reporterin des Onlineportals „BuzzFeed“ wurde die Kamera aus der Hand geschlagen und eine Reporterin der Funke-Mediengruppe wurde von einem AfD-Demonstranten angegriffen. Auch Journalisten von „Stern TV“ und dem Fernsehsender „Russia Today“ berichteten von Übergriffen.

Sicherheitskräfte müssen aufgestockt werden