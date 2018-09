“Die Chefin” siegt souverän bei der Staffel-Premiere, “Promi BB” mit bestem Finale seit 2015, blasses “Duck Tales”-Comeback

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Freitag wissen müssen:

1. “Die Chefin” siegt klar bei der Staffel-Premiere

4,95 Mio. Menschen interessierten sich am Freitagabend also für die erste Folge der bereits neunten Staffel der ZDF-Serie “Die Chefin”. Das entsprach einem glänzenden Marktanteil von 18,4%. Grandiose Zahlen, die aber unter der Premiere aus dem vorigen Jahr blieben, als 5,71 Mio. sogar für 19,8% reichten. Dennoch blieb “Die Chefin” über 1 Mio. Zuschauer vor dem schärfsten 20.15-Uhr-Konkurrenten: “Wer wird Millionär?” sammelte 3,87 Mio. Menschen und 14,6% ein. Das Nachsehen hatte der ARD-Film “Für eine Nacht… und immer?” – mit 2,66 Mio. Zuschauern und 9,9%.

2. “Promi Big Brother” endet mit stärksten Final-Zahlen seit drei Jahren

Die Nummer 1 der 14- bis 49-Jährigen hieß am Freitag “Promi Big Brother”. Die Sat.1-Show lief bei 1,15 Mio. jungen Menschen, das entsprach einem Marktanteil von 16,4%. Für die C-Promi-Show waren das die besten Final-Zahlen seit 2015, als sie sogar 19,3% erreichte. 2016 fiel sie hingegen im Finale auf nur 10,6%, 2017 gab es 13,7%. Auch insgesamt war die 2018er-Staffel die erfolgreichste seit 2015. Im Gesamtpublikum reichten 2,28 Mio. für genau 10,0%.

3. “Wer wird Millionär”? nur knapp hinter “Promi BB”, “Transformers – Die Rache” deutlich dahinter

Beinahe hätte es für “Promi Big Brother” im jungen Publikum trotz starker Zahlen nicht zum Tagessieg gereicht. Der Grund hieß “Wer wird Millionär?”: Die RTL-Show erreichte mit 1,14 Mio. 14- bis 49-Jährigen nur 10.000 weniger als der Sat.1-Konkurrent, erzielte dabei einen Marktanteil von 14,9%. ProSiebens “Transformers – Die Rache” konnte hingegen nicht so recht überzeugen: 640.000 junge Zuschauer reichten nur für 8,6%, also einen unterdurchschnittlichen ProSieben-Marktanteil. Damit landete der Film auch noch knapp hinter der ZDF-Serie “Die Chefin”, die im jungen Publikum mit 650.000 und 8,6% überzeugte.

4. RTL II punktet mit “James Bond”, Vox- und kabel-eins-Serien klar unter Soll

Die Nummer 1 der zweiten Privat-TV-Liga hieß am Freitag eindeutig “James Bond”: RTL II zeigte um 20.15 Uhr den Film “Die Welt ist nicht genug” und erreichte damit einen starken Marktanteil von 5,8%. Im Gesamtpublikum besiegte der Sender damit auch ProSieben. Bei den 14- bis 49-Jährigen gelang das mit 580.000 und 7,8% nicht ganz, die Zahlen sind dennoch top. Vox blieb unterdessen mit seinen Serien “Law & Order: Special Victims Unit” und “Take Two” klar unter den eigenen Ansprüchen: Um 20.15 Uhr sahen 310.000 14- bis 49-Jährige (4,1%) “Law & Order: SVU”, danach fiel “Take Two” auf noch miesere 2,8% und 3,5%. kabel eins kam mit “Navy CIS: L.A.”, “Navy CIS: New Orleans” und “Navy CIS” in der Prime Time auf 4,6%, 3,3% und wieder 4,6%.

5. “Duck Tales”-Comeback interessiert nur 14- bis 49-Jährige

Im Disney Channel lief am Freitagabend die erste neue Folge der Animationsserien-Legende “Duck Tales”. Erfolgreich verlief das Comeback, von dem sich der Sender viel verspricht, aber noch nicht. Nur bei den 14- bis 49-Jährigen kam der 60-minütige Pilotfilm ab 20.15 Uhr dem Sender.Normalniveau nah: 90.000 Zuschauer entsprachen hier halbwegs soliden 1,2%. Insgesamt reichten 150.000 Leute aber nur für 0,6%. Bei den Kindern entsprachen 40.000 Zuschauer nur 3,8%. Zum Vergleich: Super RTL erreichte um 20.15 Uhr 300.000 3- bis 13-Jährige (31,9%) und auch “Wer wird Millionär?” und “Transformers – Die Rache” landeten um 20.15 Uhr bei den Kids noch vor den “Duck Tales”.

