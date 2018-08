Umbau bei Media Impact: Axel Springer bündelt Vermarktung von Musikzeitschriften in eigener Einheit

Axel Springer baut Media Impact um. Das Berliner Medienhaus bündelt seine Musikzeitschriften - darunter Rolling Stone, Metal Hammer und Musikexpress - in einer eigenen Einheit, um das Anzeigengeschäft voranzutreiben. Geleitet wird der Bereich von Martin Lippert als Head of Music. Der 44-Jährige wechselt hierzu zum 1. September 2018 vom Intro Verlag zu Media Impact.

Wie er weiter heißt, soll die neue Vermarktungseinheit die “Marken im Rahmen besonderer Events und erfolgreicher nationaler wie internationaler Musikstars inszenieren – kreativ, emotional” und dies in Verbindung mit den hohen Reichweiten der Marken. Hans Hamer, Geschäftsführer von Media Impact, ist sich sicher: „Mit unserer neuen ‚Musik‘-Unit bieten wir unseren Werbepartnern völlig neue Möglichkeiten, Musik als Stilmittel in der Kommunikation und Werbung einzusetzen“, so Hamer und ergänzt: „Die neue Unit ‚Musik‘ wird den nationalen Markt mit ganzheitlichen Musik-Konzepten begeistern. Wir verstehen den Sound von Marken und wissen wie sie klingen.“

