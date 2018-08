#trending // Entertainment

Mona Kasten bringt am heutigen Freitag ihren nächsten Bestseller-Roman auf den Markt. Die 26-jährige Hamburgerin hievte in den Jahren 2016 bis 2018 bereits fünf Bücher in die Bestsellerlisten: “Begin Again”, “Trust Again”, “Feel Again”, “Save Me” und “Save You”. Die letztgenannten vier erreichten jeweils mindestens Platz 2 in der Spiegel-Bestseller-Kategorie Paperback Belletristik. Nun kommt der sechste Hit: “Save Us” belegte in den vergangenen Tagen bereits den ersten Platz in den Buch-Charts von Amazon und musste sich am Donnerstag, einen Tag vor der offiziellen Veröffentlichung, nur Thilo Sarrazin geschlagen geben.