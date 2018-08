Totschlag in Chemnitz: Justizbeamter aus Dresden gesteht, Haftbefehl verbreitet zu haben

Von

„Ich habe den Haftbefehl fotografiert und weitergegeben, weil ich wollte, dass die Wahrheit und nur die Wahrheit ans Licht der Öffentlichkeit kommt”, gestand der Justizbeamte aus Dresden, der mittlerweile vom Dienst suspendiert wurde, im Gespräch mit der Bild. Es sei so viel in den Medien über die Tat und deren Hintergründe spekuliert worden und Polizei und Justiz hätten kaum Informationen gegeben. Deshalb habe er wissen wolle, was wirklich passiert ist und den Haftbefehl abfotografiert.

Im Anschluss habe er das Foto per Handy an Kollegen, Freunde des getöteten Mannes sowie eben die Gruppe “Pro Chemnitz” geschickt, die die Dokumente wiederum ins Netz stellte.

Am Mittwochabend hatten Polizeibeamt Polizeibeamte die Wohnung des Dresdners durchsucht und sein Handy beschlagnahmt. Der Anfangsverdacht hatte sich dadurch erhärtet und der Mann gestanden. Daraufhin sei ihm “mit sofortiger Wirkung vorläufig die Führung der Dienstgeschäfte verboten” worden, wie das Justizministerium erklärte. “Wir können es deshalb in keiner Weise dulden, wenn ein Bediensteter so etwas tut und werden konsequent dagegen vorgehen”, erklärte Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow. Ermittelt wird nun wegen „Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspflicht“ (§353b des Strafgesetzbuches).

Das Foto des Haftbefehls war im Laufe der Woche in den sozialen Netzwerken verbreitet worden. Das Dokument enthielt – trotz einiger Schwärzungen – sensible Daten wie beispielsweise die Klarnamen des Opfers, der mutmaßlichen Täter, von Zeugen und der zuständigen Richterin. Die rechte Gruppierung “Bürgerbewegung Pro Chemnitz” hatte das Bild zuerst veröffentlicht und dazu geschrieben: “Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Die Veröffentlichung des Haftbefehls verstößt angeblich gegen Facebook-Richtlinien und wurde von der ‘Internet-Polizei’ gelöscht.” Auch Pegida-Mitbegründer Lutz Bachmann hatte das Dokument weiterverbreitet. Auf Twitter veröffentlichte ein Nutzer einen Screenshot, der zeigt, wie Bachmann entsprechende Fotos in einem Messenger-Dienst verschickt mit den Worten: “Der Haftbefehl für den mutmaslichen (sic) Haupttäter von Chemnitz.”

Hallo @PolizeiSachsen, wie ist es möglich dass Lutz Bachmann einen Haftbefehl für eine ihm fremde Person besitzt!

Und, ist es rechtens dass er jenen Haftbefehl einfach mal so veröffentlicht? Wir fragen für uns!#Pegizei? #Sachsen #sogehtsächsisch #SachsenSumpf pic.twitter.com/ryCmcNEeMk — (((Zugespielt))) (@Zugespielt1) 28. August 2018

