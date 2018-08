Trump beschimpft Watergate-Enthüller Carl Bernstein als “degenerierten Idioten” aber der bleibt ganz cool

Von

So ist Bernstein einer der Autoren, die für CNN zu dem Treffen von Trump-Vertrauten mit einer russischen Anwältin während Präsidentschaftswahlkampf 2016 recherchierten. Bei dem Meeting soll das Team des späteren Präsidenten darauf gehofft haben, brisantes Material zu Hillary Clinton zu erhalten.

Der CNN-Bericht zitiert nun Quellen, nach denen Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen gesagt haben soll, dass sein Mandant von dem Treffen gewusst habe. Das Problem ist nun allerdings, dass einer der Informanten seine Aussagen wieder zurückzog.

CNN is being torn apart from within based on their being caught in a major lie and refusing to admit the mistake. Sloppy @carlbernstein, a man who lives in the past and thinks like a degenerate fool, making up story after story, is being laughed at all over the country! Fake News — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2018

Damit war der CNN-Bericht in Frage gestellt. Der Sender und Bernstein halten an ihren Recherchen fest, dass Trump-Team hat allerdings nun einen Ansatzpunkt für Kritik.

Bei dieser vergriff sich der US-Präsident allerdings mal wieder heftig im Ton. Er twitterte: “Der schlampige Carl Bernstein – ein Mann, der in der Vergangenheit lebt und wie ein verdorbener Idiot denkt, eine Geschichte nach der anderen erfindet – wird im ganzen Land verlacht“. Der “schlampig” Vorwurf ist nicht sonderlich originell. Mit ihm hatte Trump bereits seinen Ex-Berater Steven Bannon im Zuge der Veröffentlichung von Michael Wolffs-Enthüllungsbuches “Fire and Fury” beschimpft. Damals war die Attacke noch irgendwie treffend, weil Bannon tatsächlich immer etwas derangiert wirkt.

Bernstein konterte nun die Attacke des Präsidenten mit maximaler Ruhe und Seriosität.

.@realdonaIdtrump– I have spent my life as a journalist bringing the truth to light, through administrations of both parties. No taunt will diminish my commitment to that mission, which is the essential role of a free press. @CNN stands by its story, and I stand by my reporting. — Carl Bernstein (@carlbernstein) August 30, 2018 Anzeige

CNN verteidigte dagegen Bernstein sehr offensiv. Der Sender antwortet auf Trump: “„Machen Sie keinen Fehler, Herr Präsident, CNN lügt nicht. Wir berichten die Nachrichten. Und wir berichten, wenn Leute in Machtpositionen Lügen erzählen. CNN steht zu seiner Berichterstattung und seinen Reportern. Es mag viele Idioten in dieser Geschichte geben, aber Carl Bernstein ist nicht einer von ihnen.“

Make no mistake, Mr. President, CNN does not lie. We report the news. And we report when people in power tell lies. CNN stands by our reporting and our reporters. There may be many fools in this story but @carlbernstein is not one of them. — CNN Communications (@CNNPR) August 29, 2018

Was Bernstein von der Trump-Administration so grundsätzlich hält, verriet er in einem Tweet einige Tage zuvor: Es sei schlimmer als Watergate. Denn damals funktionierte das System.

"This is worse than Watergate, because the system worked in Watergate." https://t.co/4j9jQnKCIx — Carl Bernstein (@carlbernstein) August 3, 2018

