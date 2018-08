#trending // Worldwide

Der Facebook-Programmierer Brian Amerige hat einen Diskussionsprozess über eine angebliche politische Intoleranz innerhalb des Unternehmens initiiert. Amerige schrieb einen Debattenbeitrag und startete eine interne Facebook-Gruppe namens “FB’ers for Political Diversity”. In seinem Beitrag (hier als PDF bei der New York Times) prangert er u.a. an, dass es eine “politische Monokultur” bei Facebook gebe, die intolerant gegenüber anderen Meinungen sei und wie ein Mob auf Andersdenkende losgeht. Diese “Monokultur” sei links geprägt. Für Facebook sei das auch als Unternehmen ein Problem: “We are blind to and dismissive of what people beyond our walls (let alone even within our walls) think about complex issues that matter.” Die New York Times berichtete und sammelte 80.000 Interaktionen bei Facebook und Twitter ein. Fünfstellige Interaktionsraten gab es zudem u.a. für Artikel von Daily Wire und Fox News.