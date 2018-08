Neues Mammut-Projekt: ZDF will Frank Schätzings “Der Schwarm” zur TV-Serie machen

Vor über 10 Jahren erschien Frank Schätzings Science-Fiction-Thriller "Der Schwarm" über eine existenzielle Bedrohung des Menschen aus den Tiefen des Meeres und wurde zum Bestseller. 4,5 Millionen Exemplare wurden bislang weltweit verkauft. Nun hat sich offenbar das ZDF die Rechte an dem Werk gesichert und plant eine TV-Serie . Showrunner soll Frank Doelger werden, der schon bei "Games of Thrones" als Executive Producer tätig war.

Dies berichtete DWDL.de am Mittwoch. Demnach soll die neue Prestige-Serie eine Gemeinschaftsproduktion von nDF und Intaglio Films sein. Intaglio Films ist ein Joint Venture aus Beta Film und ZDF Enterprises, das im Frühjahr dieses Jahres gegründet wurde und von Frank Doegler geleitet wird. Doegler war von Staffel 2 bis Staffel 5 als Executive Producer für die HBO-Erfolgsserie “Game of Thrones” verantwortlich.

“Mein Traum wäre es, in Deutschland mal so etwas zu machen wie ‘The Crown’ oder ‘Game of Thrones'”, erklärte nDF-Geschäftsführer Eric Welbers bereits vor Monaten. Dafür brauche man Sender und Partner, die sich das Große und Anspruchsvolle leisten wollen, so Welbers.

Nun scheint es soweit zu sein. Tatsächlich bietet ein opulenter Roman wie Schätzings “Der Schwarm” reichlich Potenzial zum – auch international – beachteten Großprojekt. Bereits vor zehn Jahren stand eine Verfilmung des Bestsellers im Raum; damals sicherte sich Schauspielerin Uma Thurman gemeinsam mit den deutschen Produzenten Ica und Michael Souvignier die Filmrechte. Zu einer Umsetzung kam es jedoch nicht. Offiziell bestätigt hat das ZDF den DWDL-Bericht noch nicht.

