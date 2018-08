Keynote offiziell bestätigt: Apple stellt iPhone X-Nachfolger am 12. September vor

Die Gerüchte haben nicht getrogen: Am Mittwoch, den 12. September, lädt Apple wie erwartet zu seiner mit Spannung erwarteten nächsten iPhone-Keynote, auf der gleich drei neue Modelle vorgestellt werden dürften. Apple verschickte zu seinem turnusmäßigen Medienevent heute die Einladungen an Journalisten, die den kryptischen Zusatz "Gather round" (zu Deutsch: Sich um etwas versammeln) enthielt. Erwartet werden neben neuen iPhones auch die vierte Generation der Apple Watch und möglicherweise neue iPads.

In 13 Tagen ist es so weit: Wie erwartet hält Apple am 12. September um 19 Uhr deutscher Zeit seine nächste Keynote auf dem Firmencampus in Cupertino ab. Der wertvollste Konzern der Welt verschickte zu dem Event heute Einladungen an Journalisten.

Apple zeigt auf der Einladung vor schwarzem Hintergrund einen goldenen Kreis, der an die im vergangenen Jahr eröffnete ufoförmige Firmenzentrale erinnert. Betitelt ist die Einladung etwas kryptisch mit “Gather round” – was auf Deutsch so viel bedeutet wie “sich um etwas versammeln” – und damit wiederum auf den Kreis, die Firmenzentrale und vermeintlich das große Ganze des Apple-Universums verweist.

Drei iPhone-Nachfolger im Fokus

Im Zentrum der Keynote dürfte erwartungsgemäß das mit Abstand wichtigste Produkt in der Konzerngeschichte stehen – das iPhone. Seit Jahresbeginn spekulieren Analysten in immer neuen Kurzstudien darauf, dass Apple im Herbst gleich drei Modelle des Kultsmartphones launchen dürfte – zwei direkte iPhone-X-Nachfolger mit OLED-Display und ein neues LCD-Modell im Look des iPhone X, das allerdings in einer Bildschirmgröße von 6,1 Zoll ausgeliefert wird.

Nach übereinstimmenden Presseberichten, Leaks und Analysteneinschätzungen sind die drei optisch ähnlichen Modelle als iPhone X-Nachfolger Konsens – allenfalls über die Namensgebung, mögliche Farben und den Auslieferungstermin beim 6,1 Zoll Modell wird noch spekuliert.

iPhone-Verkauf dürfte am 21. September starten

Das deutsche Apple-Blog Macerkopf hatte im Vorfeld mit Verweis auf zwei deutsche Mobilfunkanbieter bereits den iPhone-Vorbestellstart nur zwei Tage später, am 14. September, genannt, der nach der Keynote-Bestätigung nun umso wahrscheinlicher erscheint.

In rund drei Wochen, am Freitag, den 21. September, dürften zumindest die beiden direkten iPhone X-Nachfolger mit OLED-Display, das 5,8 Zoll und 6,5 Zoll große Modell, an Kunden ausgeliefert werden bzw. in den Handel kommen. Ob das günstigere LCD-Modelle mit 6,1-Zoll-Display ebenfalls gleich mitausgeliefert wird, war zuletzt von Analysten bezweifelt worden.

Der notorisch gut informierte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo, der im Frühjahr von KGI Securities zum Hongkonger Vermögensverwalter TF International Securities gewechselt hatte, prognostizierte noch zu Wochenbeginn einen späteren Verkaufsstart des 6,1 Zoll großen LCD-iPhones, das demnach erst im Oktober auf den Markt kommen könnte.

iPhone X dürfte Apple Rekordabsätze bescheren

Die Nachfrage nach den neuen iPhones scheint zumindest in den USA so groß wie nie zu sein, wie der langjährige Apple-Analyst und heutige Wagnisfinanzierer Gene Munster in einer neuen Kurzstudie, die dem Blog Apple 3.0 vorliegt, herausgefunden hat.

Demnach beabsichtigen stolze 48 Prozent der iPhone-Besitzer, binnen des nächstes Jahres auf ein neues Apple-Smartphone upzugraden. Die Kaufabsicht ist vor allem in Relation zu den Vorjahresergebnissen bemerkenswert, bei denen die Kaufabsicht gerade einmal halb so hoch war.

Zuliefererkette in Asien läuft bereits heiß

Apple Zulieferer stellen sich bereits auf neue Rekordproduktionen ein. Die taiwanische Tech-Publikation DigiTimes hatte am Dienstag mit Verweis auf die Zuliefererkette berichtet, dass sowohl Apples mit Abstand größter Auftragsfertiger Foxconn als aus der Chip-Produzent TSCM mit Rekordumsätzen im Jahresendquartal rechnen – maßgeblich wegen Apples Bestellungen für die neuen iPhones.

Brancheninsider gehen laut DigiTimes von 70 bis 75 Millionen ausgelieferten neuen iPhones bis Jahresende aus – den größten Bestellungen seit dem Launch des iPhone 6 Ende 2014, das Apple mit dem Debüt zwei neuer Größenmodelle in 4,7 und 5,5 Zoll die bislang besten iPhone-Absätze in einem Fiskaljahr bescherte (232 Millionen Einheiten).

Apple, der 1,1 Billionen-Dollar-Konzern

In Erwartung der steigenden iPhone-Absätze legte die Apple-Aktie im heutigen Handelsverlauf nach Bestätigung der Keynote ein weitere zwei Prozent auf ein neues Allzeithoch bei nunmehr 227 Dollar zu.

Der Techpionier aus Cupertino, der Anfang des Monats die historische Bewertungsgrenze von einer Billion Dollar durchbrochen hatte, legte im Monatsverlauf weitere 100 Milliarden Dollar zu und wird nun bereits mit 1,1 Billionen Dollar bewertet.

