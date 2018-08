Amazon knackt an der Wall Street die 2000-Dollar-Marke und steht unmittelbar vor Billionen-Bewertung

Von

Die Kurszuwäche werden immer dramatischer. Um enorme 71 Prozent liegt die Amazon-Aktie seit Jahresbeginn bereits vorne – das entspricht einem bemerkenswerten Wertzuwachs von mehr als 400 Milliarden Dollar im Börsenwert in gerade einmal acht Monaten.

Zur heutigen Handelseröffnung stellte Amazon auf seinem schier unwiderstehlichen Börsenhöhenflug einen weiteren Meilenstein auf: Die Amazon-Aktie durchbrach erstmals die Marke von 2000 Dollar. Auf Jahressicht haben sich die Anteilsscheine damit mehr als verdoppelt.

Mehr noch: Auch die historische Bewertungsmarke von einer Billion Dollar, die der Tech-Rivale Apple Anfang August als erstes privat geführtes Unternehmen geknackt hatte, scheint jetzt für Amazon zum Greifen nah: Bei Kursen von 2000 Dollar ist die Marktkapitalisierungsmarke von einer Billion Dollar keine drei Prozent mehr entfernt.

Morgan Stanley stuft hoch

Nach Einschätzung von Analysten dürfte die 2000-Dollar-Marke nur eine Durchlaufstation zu weiteren Rekordkursen sein. Gestern hob Morgan Stanley das Kursziel für den E-Commerce-Giganten von 1850 auf stolze 2500 Dollar an. Auf diesem Niveau wäre Amazon bereits über 1,2 Billionen Dollar wert.

Vergangene Woche stellte Rob Sanderson vom Vermögensverwalter MKM in einer Research-Note, die dem Finanzinformationssender CNBC vorliegt, für Amazon bis 2024 sogar ein Bewertungsziel von 2,5 Billionen Dollar in Aussicht – mehr als das Zweieinhalbfache dessen also, was Amazon heute wert ist.

Wall Street hat bereits die zweite und dritte Billionen Dollar im Visier

“Wir glauben, dass Amazon heute weiter das beste Langfristinvestment für Anleger darstellt”, schreibt Sanderson an Bankkunden und hob das Kursziel von 1840 auf 2215 Dollar an. Der Grund für den Optimismus von MKM: In erster Linie das weiter enorme Wachstumspotenzial der Cloudsparte AWS, der Sanderson bis 2024 eine alleinige Bewertung von einer Billion Dollar voraussagt.

Kursziele in diesen Dimensionen sind für Amazon nicht vollkommen neu. Rund zwei Jahre ist es her, dass Wagnisfinanzierer Chamath Palihapitiya sogar die Marke von 3 Billionen Dollar ausrief – für das Jahr 2025.

