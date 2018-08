Während sich Bastian Schweinsteiger am Dienstag nur vom FC Bayern verabschiedete und in Chicago noch etwas weiter spielen wird, hat in den USA ein Sport-Star seine Karriere endgültig beendet: der Basketballer Manu Ginobili. Der Argentinier, der 16 Jahre lang in der NBA gespielt hat und mit den San Antonio Spurs u.a. vier Meisterschaften gewann, verkündete auch auf Twitter seinen Rücktritt: “Today, with a wide range of feelings, I’m announcing my retirement from basketball” sammelte 483.000 Likes und Retweets ein, der entsprechende Tweet auf spanisch weitere 318.000. Zu den Weltstars, die Abschied von Ginobili nahmen, gehörten u.a. Kobe Bryant und LeBron James.

Today, with a wide range of feelings, I'm announcing my retirement from basketball. IMMENSE GRATITUDE to everyone (family, friends, teammates, coaches, staff, fans) involved in my life in the last 23 years. It's been a fabulous journey. Way beyond my wildest dreams. pic.twitter.com/3MLCUtmd6K

— Manu Ginobili (@manuginobili) August 27, 2018