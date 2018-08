Keine Post von Wagner: Bild-Kolumnist erholt sich von Operation

Von

Wichtige Korrektur:

In einer vorherigen Version hatte es geheißen, Franz Josef Wagner habe sich einer Kopf-Operation in Folge eines Aneurysma unterzogen. Diese Information ist falsch. Das Aneurysma befindet sich im Beckenbereich. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.

Noch vor knapp einem Monat, am 7. August, war an Krankenbett nicht zu denken. Franz Josef Wagner lud Freunde und Bekannte ein, feierte im nicht allzu großen Kreis seinen 75. Geburtstag. Er war gut drauf, fit, rauchte fleißig seine Lieblingszigaretten Gitanes, berichten Partygäste. Alles wie immer, Bild-Chefredakteur Julian Reichelt überreichte ein Geschenk, das für den berühmten wie auch berüchtigten Briefeschreiber längst zur Tradition geworden ist: Die Verlängerung seines Kolumnistenvertrages.

Nur das Design der Gitanes-Schachteln hat sich verändert – sonst nichts. @BILD freut sich auf ein weiteres Jahr „Post von Wagner“. pic.twitter.com/nmvKLDEMBN — Julian Reichelt (@jreichelt) August 8, 2018 Anzeige

Seit 2001 schreibt der Boulevardprofi und langjährige Bunte-Chefredakteur als “Chefkolumnist” bei Bild seine viel beachtete wie auch umstrittene “Post von Wagner”. Unterbrechungen gab es kaum, schon gar nicht – was viele überraschen mag – krankheitsbedingt. So lange der “Gossen-Goethe”, wie er oft bezeichnet wird, am Schreibtisch sitzen kann, formuliert er. Der einzige Unterschied zwischen ihm und dem Original Wolfgang Goethe sei, sagte er einmal, dass Goethe zwar täglich schrieb, aber nicht tägliche veröffentlichen musste. Doch nur wenige Tage nach seinem 75. Geburtstag verstummte seine Stimme auf Seite 2 der Bild, mitten in der Woche.

Seit dem Brief an die “liebe Türkei”, in dem er Staatspräsident Erdogan kritisierte, legt Wagner eine Zwangspause ein. Wenige Tage vor dem jährlichen Sommerurlaub in St. Tropez ging es ins Krankenhaus. Derzeit muss sich Deutschlands bekanntester Kolumnist sich von einer komplizierten Operatin erholen. Das bestätigte er im Gespräch mit MEEDIA. Vergangene Woche habe er sich nach einem Zufallsbefund entschieden, ein Aneurysma, eine lebensgefährliche Gefäßerweiterung einer Arterie, entfernen zu lassen. Die Operation habe er gut überstanden, so Wagner, der nun darauf wartet, aus dem Krankenhaus entlassen zu werden. “Dann wird es auch mit meiner Kolumne weitergehen,” stellt er in Aussicht. Als “exklusive Information” zum Prozess seiner Genesung erklärte er am heutigen Mittwoch zudem: “Ich habe heute schon meine zweite Zigarette im Garten geraucht.”

