Ex-Bundesrichter Thomas Fischer startet bei MEEDIA zweiwöchentliche Kolumne “Fischers kleine Presseschau”

Seit Januar dieses Jahres hatte der 65-Jährige in loser Folge Beiträge bei MEEDIA veröffentlicht, in denen er mit Leitmedien teils hart ins Gericht ging – für Alpha-Journalisten in den meisten Fällen eine unbequeme, aber stets lehrreiche Lektion. Mit seiner fachlichen Expertise hält der Ausnahmejurist einer gelegentlich betriebsblinden Nachrichtenbranche schonungslos den Spiegel vor und regte so auf seine Weise zur Reflexion der Medienmacher über das eigene Handeln und die gesellschaftliche Verantwortung an.

Nun geht Fischer bei MEEDIA in Serie. “Fischers kleine Presseschau” erscheint ab dieser Woche im 14-Tages-Rhythmus. Die Kolumne wird “Nachlesen” aus und vor allem über Presse zum Thema haben, “eher etwas satirisch als besserwissend, aber in der Sache klar und ernsthaft”, wie der Autor anmerkt. MEEDIA-Chefredakteur Georg Altrogge: “Ich freue mich, dass mit Thomas Fischer einer der profiliertesten und reichweitenstärksten Kolumnisten Deutschlands künftig regelmäßig für MEEDIA schreibt und die Positionierung des Portals als Debatten-Plattform mit ebenso scharfsinnig wie scharfzüngig vorgetragenen Beobachtungen unterstützt.”

