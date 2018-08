Daniel Cremer steigt in Bild-Chefredaktion auf: Katrin Löhr-Esser übernimmt Unterhaltungsressort

Julian Reichelt stellt das Unterhaltungsressort seiner Boulevardzeitung neu auf und legt es in die Hände der bisherigen stellvertretenden Leiterin Katrin Löhr. Zweite Frau an der Spitze des bunten Bild-Ressorts wird Janina Kirsch, die von der Gala zu Springer wechselt. Daniel Cremer, bislang Entertainment-Chef, steigt in die Chefredaktion auf.