Time Im Laufe von 18 Monaten hielt Time die Situation des US-Präsidenten in drei Magazin-Covern fest. Im Februar 2017 zeigte die Titelseite Donald Trump noch im heftigen Gegenwind.

Time Im April 2018 stand Trump das Wasser dann fast schon bis zum Hals. Die Headline damals lautet “Stormy”. Ein hübsches Zeilen- und Bilder-Wortspiel. Damals begannen sich die FBI-Ermittlungen zu möglichen Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniel zuzuspitzen.

The Economist Auch die britisch Wirtschaftszeitung beschäftigt sich mit Trump. Sie fragt, ob der US-Präsident bereits außerhalb des Gesetzes stehen würde?