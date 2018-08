“Promi Big Brother” stürmt über die 20%-Marke und beflügelt offenbar auch “Die Wollnys” von RTL II

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Mittwoch wissen müssen:

1. “Promi Big Brother” knackt die 20%-Marke

1,12 Mio. 14- bis 49-Jährige schalteten am Mittwochabend “Promi Big Brother” bei Sat.1 ein. Nur “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” erreichte am gesamten Tag noch ein paar junge Zuschauer mehr. Die 1,12 Mio. entsprachen einem grandiosen Marktanteil von 20,7% – ein neues 3-Jahres-Hoch für “Promi BB”. Die Begleit-Sendung “Top Ten! Best of Promi Big Brother: Die schrägsten Typen” erreichte im Anschluss ab Mitternacht noch 400.0000 14- bis 49-Jährige und 14,0%. Nicht so gut lief es für Sat.1 um 20.15 Uhr: “Die unglaublichsten… Gänsehautmomente” bescherte dem Sender 580.000 junge Seher und blasse 7,5%.

2. “Promi Big Brother” beflügelt womöglich auch “Die Wollnys” ein bisschen

Eine unfreiwillige Schützenhilfe bekam RTL II offenbar von Sat.1: Da Silvia Wollny eine der Kandidatinnen bei der Sat.1-Show ist und am Mittwoch (vorläufig) aus Krankheits-Gründen die Show verlassen musste, schalteten vorher offenbar überdurchschnittlich viele ihre RTL-II-Sendung “Die Wollnys” ein: 630.000 14- bis 49-Jährige entsprachen dort um 20.15 Uhr nämlich einem Top-Marktanteil von 8,1%. Die Doku-Soap besiegte damit um 20.15 Uhr auch Sat.1 (siehe oben), sowie Vox und kabel eins. Bei Vox floppte “Rizzoli & Isles” um 20.15 Uhr und 21.10 Uhr mit miserablen 4,4% und 4,0%, kabel eins erzielte mit “Men of Honor” klar bessere 6,0%.

3. RTLs “Bachelorette” holt neuen Staffelrekord, ProSiebens “Seattle Firefighters” verlieren weiter

Die Marktführerschaft holte sich um 20.15 Uhr RTL: “Die Bachelorette” ließ der Konkurrenz keine Chance und stellte mit 14,6% bei den 14- bis 49-Jährigen sogar einen neuen Staffelrekord auf. 1,12 Mio. junge Menschen sahen zu – genau so viele wie danach bei “Promi Big Brother” auf Sat.1. Gut lief es um 20.15 Uhr zunächst auch für ProSieben: “Grey’s Anatomy” erreichte mit 850.000 14- bis 49-Jährigen 11,3% und damit den besten Marktanteil seit drei Wochen. Für die “Seattle Firefighters” ging es danach aber auf 8,8% herab.

