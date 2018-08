Brinkbäumer war “zu sanft”, auf Klusmann ruhen die Hoffnungen: Wie Journalisten den Spiegel-Umbau kommentieren

Der Spiegel-Verlag baut seine Führung um und bereitet die Integration von Print und Online vor: Steffen Klusmann vom Manager Magazin soll den Auflagenrückgang des Heftes bremsen. Außerdem werden Ullrich Fichtner und Barbara Hans Mitglieder der Chefredaktion sein. Es ist der vierte Wechsel an der Spitze in zehn Jahren. Das Netz und die Medien diskutieren den Umbau - und verbinden ihn mit der Hoffnung auf einen grundlegenden Wandel im Haus.

Von

Mi­cha­el Han­feld schreibt in der FAZ, dass beim Spie­gel Chefredakteure “seit Jah­ren ab­rupt aus­ge­wech­selt” werden, und so sei auch die­ses Mal. Er analysiert: “Schied­lich-fried­lich hat sich beim Spie­gel in den ver­gan­ge­nen Jah­ren kei­ner der Per­so­nal- und Stra­te­gie­wech­sel ge­stal­tet. Am En­de lan­de­te der Bal­last, den das gan­ze Haus mit sich her­um­trägt, stets auf den Schul­tern der Chef­re­dak­teu­re und Ge­schäfts­füh­rer. Die jet­zi­ge Team­bil­dung, zu der auch ge­hört, dass die Ge­schäfts­lei­tung des Ver­lags er­wei­tert wird, nach dem Mot­to ‘al­le für ei­nes statt ei­ner für al­les’, könn­te der rich­ti­ge Weg sein, den Um­bau, von dem beim Spie­gel seit mehr als ei­nem Jahr­zehnt ge­re­det wur­de, tat­säch­lich zu be­wäl­ti­gen. Es müs­sen nur al­le mit­ma­chen.”

Besonders die schnelle Ablösung von Brinkbäumer wird in den Medien diskutiert. In der Süddeutschen Zeitung berichten Karoline Meta Beisel und Claudia Tieschky, dass Brinkbäumer in der Redaktion äußerst “angesehen und beliebt” gewesen sein. “Ein Job bei dem Magazin, das als ‘Sturmgeschütz der Demokratie’ Geschichte schrieb, war früher etwas, wovon man Narben behielt. Unter Brinkbäumer war das – womöglich zum ersten Mal in der Geschichte des Blattes – anders.”

Weiter fragen die SZ-Autorinnen, warum der Verlag nicht Brinkbäumer zugetraut habe, Print und Online zu verschmelzen. “Vor den Ressortleitern soll er am Mittwoch berichtet haben, ihm sei für seine Ablösung kein Grund genannt worden. Die Führungsetage habe, so hört man, eine höhere Auflage erwartet und mehr Impulse zur Integration von Heft und Digitalmarke.”

Brinkbäumer war der falsche Mann

Die Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) sieht die Rolle des Spiegel-Chefs derweil kritischer: “Brinkbäumer habe Eigenschaften, die einen angenehmen Kollegen, aber nicht unbedingt einen guten Chefredaktor ausmachten, hört man aus der Redaktion.” Er sei zu nett und zu sanft gewesen. Ihm hätte insbesondere die “nötige Härte” gefehlt, so die NZZ. Gebrüllt habe er nie. “Treibende Kraft hinter Brinkbäumers Abgang sei Spiegel-Geschäftsführer Thomas Hass gewesen. Doch auch die zwei Redaktoren, die im einflussreichen fünfköpfigen Führungsgremium der Mitarbeiter-KG sitzen, hätten sich nicht für ihn eingesetzt.”

Im Tagesspiegel bestätigen Joachim Huber und Kurt Sagatz den Eindruck: “Klaus Brinkbäumer wird als exzellenter Journalist und Reporter gelobt, für den anstehenden Prozess, in dem es um Führungsstärke, Entscheidungskraft und das Denken in Strukturen geht, sei er jedoch der falsche Mann gewesen. Darin war sich die KG mit Gruner + Jahr, dem zweitgrößtem Anteilseigner, offensichtlich einig – inklusive der Augstein-Erben”

Anita Zielina, ehemalige Digitalchefin bei der NZZ, sieht die schnellen Wechsel in der Führungsspitze des Spiegels der vergangenen Jahre trotzdem als einen Fehler: “Ich finde es grotesk und unverantwortlich in welcher Geschwindigkeit im Medienbusiness CRs/CEOs (und somit Strategien) ausgetauscht und oft unter den immer selben Herren rotiert werden”, schreibt die österreichische Journalistin. “Wie soll so irgendeine Strategie mal die Chance haben zu funktionieren?”

Generelle Anmerkung: Ich finde es grotesk und unverantwortlich in welcher Geschwindigkeit im Medienbusiness CRs/CEOs (und somit Strategien) ausgetauscht und oft unter den immer selben Herren rotiert werden. Wie soll so IRGENDEINE Strategie mal die Chance haben zu funktionieren? https://t.co/Eu1YnB5wYL — Anita Zielina (@Zielina) 22. August 2018

In der Tat saß Brinkbäumer nur dreieinhalb Jahre beim Spiegel im Chefsessel und damit sogar länger als sein glückloser Vorgänger Wolfgang Büchner, der nur etwas über ein Jahr lang den Spiegel leitete.

In seiner Zeit musste sich Brinkbäumer immer wieder Kritik über seinen Führungsstil anhören. Die von ihm eingeschlagene Strategie ging nur holprig voran. An einer einheitlichen Umsetzung eines digitalen Bezahlkonzeptes haperte es, was ihm womöglich den Posten kostete. Die Strategie von Brinkbäumer zur Zusammenführung der Redaktionen hat nicht zu dem gepasst, was sich die Geschäftsführung vorstellte.

Zielina ergänzt in einem weiteren Tweet dazu, dass vielleicht nicht das Internet die Verlage bedrohe, sondern vielmehr “die Ungeduld und Inkonsequenz in der Strategieumsetzung”.

Vll bringt schlussendlich nicht „das Internet“ Verlage um, sondern Ungeduld und Inkonsequenz in der Strategieumsetzing. — Anita Zielina (@Zielina) 22. August 2018

Armin Wolf, der stellvertretende Chefredakteur des ORF, teilt diesen Eindruck. Auf Twitter schreibt er in Anspielung auf die Meldung: “Spiegel-CR ist echt ein Schleudersitz”.

SPIEGEL-CR ist echt ein Schleudersitz. https://t.co/sa8CCdIsfZ — Armin Wolf (@ArminWolf) 22. August 2018

“Klusmann brennt vor allem für gute Storys”

Und der Neue? Auf Steffen Klusmann vom Manager Magazin ruhen nun alle Hoffnungen. Dass der Mann das Geschick habe, den Spiegel auf den richtigen Weg zu führen, darin sind sich Medien und das Social-Web einig.

Thomas Jahn vom Handelsblatt erzählt eine Geschichte über die „Hall of Fame“ des Manager Magazins, in der das Blatt Jahr für Jahr wichtige deutsche Unternehmer und Topmanager ehrt. 2016 gewann der frühere SAP-Chef und Deutsche-Bank-Aufsichtsrat Henning Kagermann. Zum ersten Mal seit der Einführung des Preises 1992 sagte der die Feier jedoch ab – vor dem Hintergrund der Berichterstattung des Manager Magazins über die Personaldiskussionen bei der Deutschen Bank. “Für Klusmann war die kritische Geschichte im Heft wichtiger als die edle Feier im Saal des Schlosshotels Kronberg im Taunus”, schreibt das Handelsblatt. “Andere Chefs hätten vielleicht die Geschichte geschoben, um die für den Verlag wichtige Preisverleihung zu retten. Der 52-jährige Klusmann brennt vor allem für gute Storys.”

Anzeige

Auf Twitter gratulieren Journalisten und Medienmacher sowie künftige Weggefährten dem baldigen Spiegel-Chef für seine neue Aufgabe. Sie hoffen auf einen Kurswechsel:

Lieber @SteffenKlusmann, Gratulation zur Ernennung als Chefredakteur des @DerSpiegel. Als jahrelanger Leser & Abonnent hoffe ich auf einen Kurswechsel Richtung Nachrichtenmagazin, das wieder mit Recherchen brilliert https://t.co/IBUdrIhbpB via @NZZaS — Christian Jungen (@ChristianJungen) August 22, 2018

Eine Team-Chefredaktion aus drei großartigen Kollegen, gemeinsam für Print und Online, gemeinsam für eine integrierte Redaktion, gemeinsam in der neuen Geschäftsleitung — da freuen wir uns doch mal auf die neue Konstellation @DerSPIEGEL: https://t.co/RC2mPwu1Yb — Stefan Ottlitz (Plöchinger) (@hierprivat) August 22, 2018

congrats! @SteffenKlusmann zum neuen Job als CR von @DerSPIEGEL – das “Sturmgeschütz der Demokratie” wird wieder aufmunitioniert — Harald Ehren (@ehrenwort) August 22, 2018

lieber @UllrichFichtner herzlichen glückwunsch und gutes gelingen! — Ulf Poschardt (@ulfposh) August 22, 2018

Andere Nutzer sehen seine Rolle kritischer:

Hm, was soll ich davon halten wenn der Ex-Chefredakteur der Financial Times und Noch-Chefredakteur des Manager Magazins, #Klusmann, jetzt Chefredakteur des SPIEGEL wird…? #Brinkbäumer war ein echter Investigativer. — Felix (@On_Inequality) August 22, 2018

Der Punkt ist: Der Spiegel kann so gut sein, wie er will – mit der Auslage Bento-SPON und dem Identitätskrempel kaufe ich den einfach nicht mehr, siehe gestern die Asia-Argento-Apologie. Die können weiter mit Missy und Indymedia um die nicht zahlenden Kund_Innen streiten. https://t.co/nsQON7kYyF — Don Alphonso (@_donalphonso) August 22, 2018

Mit Klusmann hat sich @DerSPIEGEL nun nachgewiesene Expertise in Sachen Auflagenschwund und tiefrote Zahlen in die Chefredaktion geholt. Das ist dann wohl das letzte Aufgebot. — feldherrtoto (@feldherrtoto) August 22, 2018

“Es ist ein Mann”

Die taz legt den Fokus derweil darauf, dass mit Klusmann erneut ein Mann an die Spitze eines Medienhauses kommt – wie auch schon bei den anderen Personalwechseln des Tages beim Berliner Tagesspiegel und der Thüringer Allgemeine. In der Zeitung titelt das Blatt dreimal “Es ist ein Mann” und lenkt damit die Aufmerksamkeit der Leser auf die auffallend hohe Männer-Quote bei den Top-Jobs in den Redaktionen.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.