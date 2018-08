Test auch in Deutschland: Netflix versucht, Apples App Store-Gebühr von 30 Prozent zu umgehen

Von

Es sind nur ein paar Klicks, doch sie entscheiden über Milliarden Dollar. Wer auf der Webseite von Netflix direkt ein Abonnement abschließt, der hat sich eigentlich von Reed Hastings ein spezielles Dankeschön verdient – auf der iTunes-Plattform von Apple gehen dem Netflix-CEO dagegen 30 Prozent bis 15 Prozent durch die Lappen, obwohl der Kunde exakt die gleiche Leistung erhält.

Das sind die Regeln, die noch Apple- Gründer Steve Jobs zum Launch des App Stores am 11. Juli 2008 App-Anbietern diktiert hatte: Wer auf Apples Plattform seine App zum Kauf anbietet, muss einen entsprechenden Obolus an den Kultkonzern aus Cupertino entrichten.

Die Gebühr gilt nicht nur für Spiele-Apps, sondern auch klassische Medienangebote mit Abo-Modell (ab dem zweiten Jahr werden 15 Prozent fällig) wie Netflix. Seit dem Launch der App hat der Streaming-Pionier an den Abgaben nichts bemängelt, doch angesichts des immer stärker umkämpften Geschäfts – auch Apple tritt bekanntlich in Zukunft verstärkt als Inhalte-Anbieter von Serien und Filmen auf – hat offenbar ein Umdenken begonnen.

Wie TechCrunch berichtet, testet der nach Disney wieder zweitwertvollste Medienkonzern der Welt ab Oktober in gleich 33 Märkten in Europa (darunter Deutschland), Lateinamerika und Asien, wie wiederkehrende oder Neukunden darauf reagieren, wenn sie ein Abo nicht mehr direkt über iTunes abschließen können, sondern auf der Webseite von Netflix ihre Zahlung abwickeln müssen. Bei Netflix-(Neu-) Kunden, die ihr Abo Google Pay verwalten (wollen), läuft der Test bereits seit Mai, berichtet TechCrunch.

