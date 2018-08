Spiegel-Umbau: Gemeinsame Print/Online-Redaktion soll im Januar 2019 unter der neuen Führung loslegen

Von

Der Spiegel-Verlag bestätigte in einer Mitteilung am Nachmittag, was MEEDIA zuvor vermeldet hatte: Die Ablösung von Chefredakteur Klaus Brinkbäumer durch das neue Chef-Trio. Damit einhergehen soll nun auch die lange diskutierte Zusammenlegung der Print- und Online-Redaktion des Hauses. “Wir wollen in flexiblen Strukturen arbeiten, die es möglich machen, Spiegel-Journalismus auch zukünftig in allen Darreichungsformen anzubieten und über alle Medienkanäle zu veröffentlichen, wo unsere Leser und Nutzer ihn erwarten. Die dafür notwendige zentrale Steuerung von Recherchen, Inhalten und Produkten ist nur möglich in und mit einer gemeinsamen Redaktion”, so Geschäftsführer Thomas Hass.

Die neue Chefredaktion soll in den so genannten Stabsbereichen Desk-Betrieb (Blattmachen des Magazins, Sitemachen und Nachrichtenplanung bei Spiegel Online, Zusammenführung der Planung inklusive Spiegel+), Change-Prozess und Redaktionsmanagement tätig werden. Auch bei der Unternehmensleitung gibt es einige Veränderungen. Neben Thomas Hass und der neuen Chefredaktion gehören künftig mit Felix Blum, Anja zum Hingst und Stefan Ottlitz (vormals Plöchinger) auch die Verantwortlichen aus Organisationsentwicklung, Markenentwicklung/Kommunikation sowie Produktentwicklung der Unternehmensleitung an.

In den kommenden Wochen soll die künftige Chefredaktion die neue Redaktionsstruktur ausarbeiten und intern vorstellen. Im Januar 2019 soll dann die Umsetzung beginnen. In der Übergangsphase verantwortet Klaus Brinkbäumer weiter das Blattmachen beim Magazin und Barbara Hans Spiegel Online. Mit Brinkbäumer würden Gespräche über eine neue Aufgabe beim Spiegel geführt. Hass: “Klaus Brinkbäumer ist seit 25 Jahren einer der herausragenden Journalisten dieses Hauses und steht seit 2015 als Chefredakteur und versierter Blattmacher für das Renommee des Nachrichten-Magazins. Für sein Engagement danke ich ihm sehr. Wir haben vertrauensvoll und erfolgreich zusammengearbeitet, den Umbau des Spiegel-Verlags in den vergangenen drei Jahren haben wir gemeinsam vorangetrieben. Am Ende hatten wir unterschiedliche Auffassungen davon, wie die Spiegel-Redaktionen zusammenzuführen sind.”

