“Musst nur mal richtig gevögelt werden”: Tausende berichten unter #MeQueer über Trans- und Homophobie

Einmal mehr geht bei Twitter ein Hashtag viral, der Diskriminierung in unserer Gesellschaft offenlegt. Nachdem unter #MeToo und anschließend #MeTwo Betroffene ihre Erfahrungen mit Sexismus beziehungsweise Rassismus teilten, berichten unter #MeQueer nun tausende Twitter-Nutzer von erschütternden Erlebnissen mit Trans- und Homophobie.

Seit dem vergangenen Wochenende teilen vor allem bei Twitter LGBTIQ-Menschen ihre Erfahrung mit Gewalt und Diskriminierung in Deutschland. LGBTIQ steht Für Lesbisch, Schwul, Bi, Trans, Inter, Queer. Die Berichte reichen von vermeintlich beiläufigen Kommentaren von Lehrern, Ärzten oder Kollegen über Mobbing in der Schule oder am Arbeitsplatz bis zur Gewalt durch eigene Familienmitglieder.

Initiiert wurde der Hashtag von dem Autoren Hartmut Schrewe, der bereits am vergangenen Montag twitterte: “Mein Mann ist mein Ehemann und nicht mein Kumpel. Wann hört das endlich auf? #Homophobie #MeQueer“

Mein Mann ist mein Ehemann und nicht mein Kumpel. Wann hört das endlich auf🙄😤#Homophobie#MeQueer — (((HartmutSchrewe))) (@HartmutSchrewe) August 13, 2018

Seit dem Wochenende geht der Hashtag #MeQueer viral – und die Tweets zeigen, wie weit Deutschland nach wie vor von einer Gleichberechtigung entfernt ist:

Bin bei meiner Familie und vielen meiner (offline) FreundInnen nicht geoutet. Weil ich mit 28 immer noch richtig Angst davor habe. Da wo ich aufgewachsen bin wird über queeres Leben immer noch so gesprochen, wie über eine schlimme Krankheit. #MeQueer — Pascale Müller (@PascaleMller) August 18, 2018

Ich wollte mich nicht zu #MeQueer äußern. Gerade habe ich keine Kraft dafür, wieder von Trollen überrannt und beleidigt zu werden. Aber mein 14-jähriges Ich, das wegen ihrer Sexualität in Müllcontainer (die man von innen nicht öffnen kann) gesteckt wurde, will gehört werden. — Kitten 🍑 (@Flusswoelfin) August 17, 2018

Mein bester Schulfreund (15) und ich (damals 16) haben von uns gegenseitig erotische Fotos gemacht. Auch nackt. Und mit Ständer. Die Fotos wurden von seinem Vater und meinem Stiefvater gefunden. Wir wurden beide verprügelt. Wir hatten nie Sex. #MeQueer — Michael Patrick M. (@ingwerbaer1) August 17, 2018

Mir wurde nach meinem Outing von einem homophoben Bekannten mit einer Eisenstange auf die Schienbeine geschlagen.

Er wollte sie mir eigentlich brechen, damit ich nicht weglaufen kann.

Ich verdanke es meinem damaligen Freund, dass nichts Schlimmeres passierte.#MeQueer — Magic Matt (@ButtonEyeMatt) August 17, 2018 Anzeige

Lese #MeQueer, nicke sehr oft, bin wieder 15 und habe Angst davor, ich zu sein. — Stephan Urbach (@herrurbach) August 17, 2018

Mir wird unter einem #MeQueer Tweet erklärt, dass ich nicht trans bin, weil es nur zwei Geschlechter gibt. Es wäre schön, wenn das Satire wäre. Isses aber nicht. — Nina Jaros 🏳️‍🌈✡️ (@Ninchen_ohne_Ka) August 18, 2018

Meine Schwester erwischte mich (15), zwang mich, mich gegenüber meinem Vater zu outen, der völlig durchdrehte und mir eine Therapie aufnötigen wollte. Meine Mutter sprach fast ein Jahr nur einen Satz zu mir: Sie hätte immer Magenschmerzen, wenn ich aus der Schule käme. #MeQueer — Kai Denker (@Phaidr0s) August 17, 2018

Bei jedem neuen Menschen, den du kennenlernst, im Fitnessstudio, als Arbeitskollegin oder als neuer Nachbar, musst du dir immer wieder fragen: Sag ich es ihm oder ihr? Wird es locker genommen? Krieg ich eine in die Fresse? Jedes f*ing mal. #MeQueer — Marco Schreuder 🏳️‍🌈🇪🇺 (@marcoschreuder) August 17, 2018

Weil ich trans bin und möchte, dass Name und Personenstand offiziell geändert sind, muss ich mich für mehrere 100€ "begutachten" lassen. #MeQueer — L'Orth (@LOrth17) August 17, 2018

"Du siehst doch voll gut aus, wieso stehst du denn auf Frauen? Das hast du doch gar nicht nötig." 😒

"Du bist Bi? Sieht man dir gar nicht an." 🙄

"Musst nur mal richtig gevögelt werden."

"Du hast ja jetzt doch einen Mann geheiratet, dann bist du jetzt wieder normal?"

#mequeer — Madita Sternberg (@MaditaSternberg) August 17, 2018

#MeQueer ist angelehnt an den Hashtag #MeToo, der vor mittlerweile fast einem Jahr zum Symbol für die weltweite und immer noch anhaltende Sexismus-Debatte wurde. Erst vor wenigen Wochen teilten Menschen unter dem Schlagwort #MeTwo, ebenfalls angelehnt an #MeToo und ausgelöst durch Mesut Özils Rücktritt aus der Deutschen Nationalmannschaft, ihre Erfahrungen mit Rassismus in Deutschland.

