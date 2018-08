Männlich, überheblich, selbstverliebt: Studie entlarvt, was aktive Twitterer von “Normal-Onlinern” unterscheidet

Sascha Hölig vom Hans-Bredow-Institut für Medienforschung hat in einer Studie untersucht, inwieweit in dem sozialen Netzwerk Twitter angestoßene Debatten und abgebildete Meinungen repräsentativ für die Gesamtbevölkerung in Deutschland sind. Die Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede zwischen aktiven Twitterern und Normal-Onlinern.