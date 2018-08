trending: Kai Gniffke, Schwester Mary Jo Sobieck, Andrea Nahles, Kevin Spacey und Kofi Annan

#trending // Entertainment

Passend zum Spiegel-Artikel “Cut”, in dem Autor Felix Hutt beschreibt, wie Hollywood den Schauspieler Kevin Spacey “auslöschte” und der am Sonntag, eine Woche nach Erscheinen, noch einmal nach Likes an der Spitze bei Blendle landete, kam der vorerst letzte Film mit Spacey in die US-Kinos. In acht (!) US-Kinos. “Billionaire Boys Club”, so der Name des Crime-Dramas, in dem Spacey eine Nebenrolle spielt, setzte am Freitag, als er in die acht Kinos kam, ganze 126 US-Dollar um. Einige der acht Kinos zählten laut “Hollywood Reporter” offenbar nur einen Besucher am Premieren-Tag. Ein trauriges Ende der Hollywood-Karriere des Kevin Spacey.