Franz Sommerfeld zur Debatte um Sami A. und den Rechtsstaat: “Bild-Chef Reichelt ruft den übergesetzlichen Notstand aus”

Die rechtswidrige Abschiebung des Gefährders Sami A., der dem ehemaligen Al-Quaida-Anführer Osama bin Laden gedient haben soll, veranschaulicht das Abschiebe-Chaos wie kein anderer Fall. In der vergangenen Woche erklärte das Oberverwaltungsgericht Münster, der Tunesier müsse zurück nach Deutschland überführt werden. Der Fall ist politischer wie auch medialer Sprengstoff, wie den Zeitungsdebatten der vergangenen Tage zu entnehmen ist. Es geht um die Unabhängigkeit und Macht des Rechtsstaates – und plötzlich auch um die Frage wie viel Recht im Staate steckt. In der Debatte führend mit dabei: die Bild-Zeitung.

In einem Kommentar vom 17. August attestierte Chefredakteur Julian Reichelt ein Politikversagen “der gefährlichen Sorte”, aus dem Konsequenzen gezogen werden müssten. Für die Rückholung des Gefährders, für die Gesetze, die nicht “uns”, sondern jene schützten, “die uns hassen”, sei die Regierung verantwortlich. Reichelt brauchte nicht auszuschreiben, was er im Umkehrschluss damit meinte: Der Gesetzgeber sei ebenso in der Lage und Verantwortung, die Lage zu ändern. Konkret: “Wer unser Grundgesetz und unseren Staat auslöschen will, muss sofort abgeschoben werden können, auch wenn in der Heimat drastische Strafen drohen”, so Reichelt. Mit letztem argumentierte das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen gegen eine Abschiebung Sami A.’s, die von den Behörden mutmaßlich ignoriert worden war. Für die bedrohliche Lage des Gefährders in seinem Heimatland Tunesien hatte das Gericht auch die Berichterstattung über ihn verantwortlich gemacht, nannte jedoch keine konkreten Beispiele.

Reichelts Kommentar wie auch weitere Meinungsstücke aus seiner Redaktion polarisieren. Bereits in der vergangenen Woche warf das BildBlog der Boulevardzeitung vor, Populismus zu betreiben statt aufzuklären. Während Bild die “Handlungsunfähigkeit des Staates” ausgemacht hatte, interpretierten die Kritiker das Urteil zur Rückholung als Machtdemonstration des Rechtsstaates, der für jeden gelte. Auch für Bild.

Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung arbeitete sich ebenfalls an dem Bild-Chefredakteur ab und kritisierte, dass Reichelt einen Rechtsstaat anzweifele, in dem Menschen gegen “das Bier in der Kneipe und Bikinis an den Stränden sind”, der ihnen das Nachdenken nicht verbiete – auch wenn es um terroristische, mörderische Straftaten geht.

Die FAS würdigt heute die Freiheit von Gefährdern, davon zu träumen, „Verlagshäuser in die Luft zu sprengen“. Ich glaube nicht, dass terroristische Planspiele von Gefährdern vom Rechtsstaat geschützt sind. pic.twitter.com/Oag38My7Bt — Julian Reichelt (@jreichelt) August 19, 2018

Auch Publizist Franz Sommerfeld kann dem Kommentar von Julian Reichelt nichts Positives abgewinnen. Der Bild-Chef habe einen “neuen Kurs des Blattes” umrissen und “faktisch den übergesetzlichen Notstand” ausgerufen, schreibt er in einem Text, den er bereits bei Facebook veröffentlichte und den MEEDIA dokumentiert:

Auf der Seite 2 der Bildzeitung von 17.8. 2018 hat Chefredakteur Julian Reichelt eine Art „Regierungserklärung“ abgegeben, in der er das Grundverständnis für einen neuen Kurs des Blattes umreisst und dabei angesichts eines „selbstmörderischen Wahnsinns“ faktisch den übergesetzlichen Notstand ausruft. Diesen begründet Bild mit einem „Politikversagen der schlimmsten Sorte (…) Dieser Zustand ist untragbar. Verantwortlich dafür ist unsere Regierung“, die ihr Vorgehen mit „dem Rechtsstaat“ begründe. Dabei beruhe dieser „Rechtsstaat“ doch nur auf „Gesetzen, die von Politikern gemacht werden“, versucht Reichelt seinen Vorstoss zu rechtfertigen. Sie könnten, unterstellt er damit, jederzeit verändert werden. Tatsächlich – und das wird Reichelt wissen – unterliegen die zentralen Grundsätze des Rechtsstaates wie die Gewaltenteilung und die Bindung von Exekutive und Legislative an die Verfassung der „Ewigkeitsklausel“. Sie können auch durch Grundgesetzänderungen nicht angetastet werden, sondern nur durch eine neue Verfassung. Zu diesen Grundsätzen gehört, dass Abschiebungen von Menschen der Rechtssprechung unterliegen. Reichelt fordert dagegen, dass diejenigen, von denen er glaubt, sie wollten „unser Grundgesetz und unseren Staat auslöschen, … sofort abgeschoben werden können“. Sofortige Abschiebungen sind nur möglich, wenn sie von einer gerichtlichen Prüfung ausgeschlossen werden. Damit fordert die Bild-Zeitung einen rechtsfreien Raum für diejenigen, die nach Ansicht des Blattes die Demokratie gefährden. Oft nicht frei von Überheblichkeit haben deutsche Medien und Politiker den polnischen Abbau demokratischer Ordnung kommentiert. Tatsächlich ist auch Deutschland nicht frei von autoritären Gefährdungen, wie dieses Beispiel zeigt: Deutschlands grösste Tageszeitung wendet sich gegen ein Grundprinzip des deutschen Rechtsstaates und begründet dies mit einer vermeintlich existenziellen Gefährdung der Republik. Tatsächlich gerät die Republik in Gefahr, wenn die Verteidiger der demokratischen Ordnung sie selbst in Frage stellen. Reichelts Verleger Mathias Döpfner warnt vor einer solchen Entwicklung im Gespräch mit MEEDIA: „Die Demokratie ist weltweit auf dem Rückzug. Und zwar nicht in irgendwelchen links- oder rechtsradikalen Kreisen, sondern mitten im bürgerlichen Milieu. Ich bin erschrocken über manche Gespräche, die ich führe. Wenn Führungspersönlichkeiten aus der Wirtschaft darüber sprechen, dass die Demokratie Grenzen erreiche, sie alleine für Erfolg nicht ausreiche und dann auch noch China-Vergleiche fallen, dann zeigt das eine wachsende Toleranz gegenüber nicht-demokratischen Prozessen. Die Demokratie-Vergessenheit macht mir große Sorgen.“ Dem ist nichts hinzuzufügen.

